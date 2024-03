Mare Advertencia, precursora del rap zapoteca como identidad

+ “Soy zapoteca en toda la extensión de la palabra”, expresa con orgullo la rapera Mare Advertencia, quien formó parte del soundtrack de Wakanda Forever, lo cual le significó un reto personal y una ganancia para toda una generación.

Por Ernestina Gaitán Cruz

Oaxaca de Juárez, Oax.- Mare Advertencia es una rapera zapoteca con más de dos décadas de trabajo continuo y actualmente destaca en la escena musical mexicana, porque la sociedad ha cambiado y los temas identitarios abren espacios para ver y escuchar a los de a pie, a la gente común, dijo en entrevista.

Su obra y su nombre comenzaron a conocerse a nivel internacional cuando su composición formó parte del soundtrack de la película Black Panther: Wakanda Forever. Ella y Vivir Quintana (autora de “Canción sin miedo”) compusieron y e interpretaron “Árboles bajo el mar”, canción con presencia en una escena del filme estrenado el 10 de noviembre 2022.

Con 20 años de trabajo continuo, Mare es una de las raperas más reconocidas en México. Y el haber participado en la cinta del universo Marvel, le significó un reto personal y una ganancia para toda una generación que empezó a tener presencia, “porque no habíamos tenido espacio para vernos ni escucharnos”, dijo en entrevista.

“La oportunidad también llegó porque la sociedad está cambiando. Muchos de los temas actuales, los identitarios, hacen que se abran estos espacios de tanta visibilidad. Tiene que ver con el trabajo que hicimos los de a pie, la gente del común, la gente desde abajo que exigió por mucho tiempo esa representación y ahora se está viendo”, agregó.

“Si bien ahora se hace un casting, en Mesoamérica al final de cuentas la visión está construida. Entonces esa ficción (la película) demandaba la presencia de muchas historias, muchas voces. Esto en la industria del cine, pero en general es modificar toda la historia de la humanidad a través de la necesidad de esta representación”.

La rapera zapoteca

Nombrada como la “rapera de origen zapoteca”, Mare Advertencia la considera una autoafirmación. “Poder nombrarme zapoteca tiene que ver con el reconocimiento de mi propia historia. En algunos contextos, esta identidad puede significar muchas cosas. Pero principalmente para quien tiene que significar es para mí”.

En este sentido, habló de la importancia de nombrarse desde su contexto, porque es hija de una mujer y un hombre de la etnia zapoteca.

“Soy zapoteca en toda la extensión de la palabra. Soy una mujer desplazada que creció en la ciudad. Primera generación nacida en la ciudad de Oaxaca, en un territorio también zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca”.

Mare Advertencia | Foto: Caro Campobello

En la entrevista, Mare Advertencia, una de las precursoras en nombrar el rap zapoteca como identidad, refirió las expresiones culturales de la etnia, desde la tradición oral y las manifestaciones musicales que se han entretejido en términos de la cercanía con otros pueblos, otros territorios, con otras comunidades, dijo.

El rap es parte de la identidad de quienes lo hacen y específicamente en Oaxaca. El camino tiene cada vez más voces, más comunidad en especial en el Istmo de Tehuantepec con un alto índice de hablantes del zapoteco, quienes también “tomaron esta identidad zapoteca para nombrarse, para enunciarse desde esta historia, desde esta palabra”.

Así, muchas comunidades hacen música desde sus identidades.

“No sé por qué asumimos que la aceptación debe ser desde fuera. Hay expresiones identitarias que todos los pueblos originarios, de quienes crecemos en estas identidades, en estos territorios migrantes, hacemos para nosotros, más allá de lo que el resto del mundo piense”.

En realidad, el rap en sí mismo, nunca necesitó la validación de una industria musical, hasta que esta industria se dio cuenta que éramos una comunidad fuerte, fortalecida y lo mismo pasa con el rap originario de cualquier territorio; nunca hemos necesitado una validación a partir de nadie, sino desde nuestra propia existencia.

A Mare Advertencia también se le ha nombrado activista y ella no se considera como tal, porque viene de una historia, de una comunidad en Oaxaca, donde hay mucha efervescencia social históricamente hablando.

“Somos uno de los territorios con mayor presencia de pueblos originarios con movimientos organizados desde los pueblos. En estas coyunturas, ha habido mucha herencia de lucha. Dentro de las comunidades se hereda la pertenencia a un grupo, quiénes son, quiénes te acompañan y cómo perteneces a esta colectividad”.

Mare Advertencia | Foto: IG @mare.advertencia.lirika / @cam.jurado

Y mucho de lo que hace, tiene que ver con esa herencia, dijo. “Yo aprendí a ser colectiva, a ser comunidad desde mi cotidiano, desde mi contexto, por eso no lo considero como algo especial. Para mí ser activista tiene que ver con esa elección de hacer algo. La verdad es que para quienes venimos de los pueblos, esa enseñanza, es siendo”. Los propios pueblos han sido toda su vida en su resistencia porque si no, de otra manera, no existiríamos hasta el día de hoy. Lo mismo con mi ser feminista, con mi ser, con nombrarme migrante.

El reconocer estas identidades políticas, el reconocer el contexto histórico y el reconocer el contexto de violencia que hemos vivido, pero también estos lugares donde vivimos una forma de vida que contrarresta esta situación de violencia, para mi es lo más importante que me nombro como parte de estas identidades.