Finaliza IEEPCO calificación de elecciones en municipios de sistemas indígenas

Además, calificó como no válida la elección de San Nicolás, al considerar que no se privilegiaron las medidas pacíficas de solución de conflictos y porque el acta de la asamblea de elección no contó con los elementos necesarios para su validación.

El Consejo General calificó como no válida la elección del municipio de San Jorge Nuchita al determinar que no existió certeza ni seguridad jurídica de los actos que en las actas de las asambleas generales se describen.

El secretario Ejecutivo del IEEPCO, Luis Miguel Santibáñez Suárez, informó que los municipios de Concepción Pápalo, San Juan Bautista Guelache y Santa María Peñoles no remitieron a la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas del IEEPCO expedientes de elección, por lo que el órgano electoral no puede pronunciarse respecto a su calificación.

