¿Nos caerá el doble veinte del nuevo año, para bien o para mal?

Lo que no pudieron ganar en las urnas, lo lloriquean a diario con sus entuertos. Veinte años después, entramos a la tercera década de un milenio que todavía no nos enseña su cara sonriente.

Veinte años después los mexicanos no podemos hablar de éxito en las dos décadas que han pasado, como no sea el triunfo masivo de AMLO que aún no consolida un triunfo real a solo un año y un mes de gobierno. Más de veinte canciones desesperadas hemos escuchado en estos tiempos, sin los veinte poemas que nos dejó Pablo Neruda, en esa debacle que precipitó al país. Y que también precipitó al PRI.

