Canto y música de órgano para ‘Noche de Reyes’ en Basílica de la Soledad

Alejandra Esqueda (Cd. de México) soprano lírico coloratura, directora coral y artista multidisciplinaria interesada en todo lo que cuerpo y la voz tengan que decir. Estudió en el Instituto Cardenal Miranda en la Ciudad de México, en el Taller de Ópera de Sinaloa y es diplomada en canto por la Associated Board of Royal Schools of Music. Semifinalista de varios concursos internacionales y con cuatro grabaciones en su discografía. En Chiapas y Oaxaca, es maestra colaboradora de Concertino Centro de Formación Artística y co-directora y co-fundadora de las compañías Ópera de San Cristóbal y Ópera de Antequera.

