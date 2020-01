Alerta IMSS: andadera, cangurera y zapatos provocan alteraciones motrices en menores

Cuando el niño comienza a caminar, especificó, el material del calzado debe proteger las irregularidades del suelo, no con suela dura, que aún no es recomendable. Este tipo de zapato se puede emplear hasta que el paso del infante sea firme, porque las estructuras óseas y ligamentos apenas empiezan a adaptarse a la nueva postura y debe permitirse el libre desarrollo.

El pediatra del Hospital General Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Felipe Francisco Aguado Maya, refirió que el uso constante de objetos de apoyo, como andaderas, cangureras e incluso zapatos en menores de un año de edad, provoca deformaciones en los huesos y la separación exagerada de las piernas, además de que el desarrollo motor del menor es mucho más lento que en aquellos que no los usan.

