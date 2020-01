Aguantar la orina durante mucho tiempo puede traer consecuencias graves: IMSS

Indicó que de presentar constante y fuerte dolor al orinar, fiebre, la cual es causada por efecto de las bacterias que están en la orina que no ha sido expulsada del organismo, escalofríos, dolor de estómago, calambres, ansiedad, dificultad para concentrarse en otra cosa que no sean los deseos de orinar, acuda de inmediato con su médico familiar, quien le brindará el tratamiento adecuado a su padecimiento.

