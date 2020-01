Las universidades públicas y sus emplazamientos a huelga

Todo ello implica nuevas formas políticas en las negociaciones, desde procurar no exceder los rubros autorizados en política salarial y las prestaciones ligadas bajo la presión de las demandas de los sindicatos emplazantes; los problemas tienen que ver con los aumentos en los “rubros no autorizados” como las plantillas y demás prestaciones que son observados por los distintos organismos fiscalizadores como “desvío de recursos”.

You May Also Like