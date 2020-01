Explica Efraín Morales en el MureH cómo observar una obra de arte

‘Para conocer la iconografía hay que observar, no sólo ver. Es muy recurrente que está la obra, la ven y se pasan, no ven que está en la obra. Mínimo tenemos que observar la iconografía de la obra, qué líneas, cómo está la composición’, acotó.

Se puede, dijo, ‘tener esta parte intelectual, el conocimiento, más no el entendimiento’, por lo que explicó que ‘una cosa es tener conocimiento y otra que la entiendas. Esa parte de entenderla es consecuencia de la experiencia de observar o contemplar una obra de arte, como por ejemplo, no es lo mismo hablar del beso que dar un beso, cuando das un beso ya tienes el entendimiento de ese concepto’, subrayó.

