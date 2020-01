Tribus del PRD irrumpen en la metrópoli con el escaso músculo que les resta

El ex diputado local del PRD, Horacio Antonio Mendoza, integrante de la organización “Nueva Izquierda”, dijo que desde el año pasado el Gobierno del Estado no les hace caso en sus demandas de “proyectos productivos” e “infraestructura social para los municipios”, lo que los observadores denuncian como “exigencia de dinero” a “fondo perdido”, ya que la nueva política de los gobiernos federal y estatal es ya no dar dinero a los grupos políticos y sociales, sino directamente a las autoridades municipales.

+ El ex diputado local perredista, Horacio Antonio Mendoza, advierte que “de no haber una solución a sus demandas, la próxima semana podrían radicalizar sus protestas”

You May Also Like