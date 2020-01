Reitera edil Oswaldo García disposición al diálogo con sindicatos del Ayto

Pidió evitar el contacto directo con personas con síntomas de resfriado, evitar fumar, cubrirse la boca al estornudar o toser, comer sanamente, evitar lugares concurridos, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, ingerir más agua, no encender anafres o fogatas en el interior del hogar, usar ropa gruesa y lavarse las manos con frecuencia.

