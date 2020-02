Detienen y llevan a juicio al primer probable responsable del delito de ‘Ley Olimpia’

+ El fiscal Rubén Vasconcelos dice que trabajan para proteger a las personas, especialmente a las mujeres, contra toda forma de violencia, incluida la digital

OAXACA, OAX., febrero 12 del 2020.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) aprehendió y llevó a audiencia a J. M. L. P., por su probable responsabilidad en el delito de violación a la intimidad sexual en agravio de la joven J. R. R., cometido en el municipio de San Pedro Amuzgos, Distrito de Putla.

En un comunicado de prensa, a FGEO dio a conocer que el probable responsable fue aprehendido por Agentes Estatales de Investigación cuando caminaba sobre la carretera que conduce a Nazareno, Santa Cruz Xoxocotlán, región del Valle Central y presentado de forma inmediata ante la autoridad ministerial.

En este marco, el Fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez afirmó que éste es el primer caso en Oaxaca judicializado por este delito, conocido como “Ley Olimpia”, con lo cual se demuestra que la Institución está trabajando para proteger a las personas, especialmente a las mujeres contra toda forma de violencia, incluida la digital.

De acuerdo con la causa penal 53/2020, la víctima sostuvo una relación sentimental de 2013 a 2017 con C. G. I. L., quien le solicitó fotos y videos de contenido sexual. Sin embargo, cuando la relación terminó, C. G. I. L., compartió dicho material al imputado J. M. L. P., quien la amenazó con difundir los videos y fotografías antes mencionados si no mantenía relaciones sexuales con él y ante la negativa de la víctima, el imputado difundió el contenido a través de redes sociales.

Ante estos hechos y tras la denuncia presentada, la Institución de procuración de justicia dio inicio a una exhaustiva investigación, a través de su personal multidisciplinario, logrando identificar y aprehender a uno de los probables responsables poniéndolo de inmediato ante la autoridad judicial.

En audiencia celebrada el 11 de febrero de 2020, el imputado se acogió al término constitucional, mismo que fenece el próximo 16 de febrero de 2020, decretando el Juez de Control la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en tanto se resuelve su situación jurídica.