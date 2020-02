En Oaxaca se asesina a la mujer sólo por ser mujer, admite el Arzobispo

+ La hemos convertido en objeto de placer y sólo miramos sexo, señala el Jefe de la Iglesia católica

OAXACA, OAX., febrero 16 del 2020.- En Oaxaca también hay feminicidios, se asesina a la mujer por nada, solo por ser mujer, esto no es extraño, la hemos convertido en un objeto de placer, solo miramos sexo, afirmó el Arzobispo de Oaxaca, desde el altar principal del templo de La Catedral.

Dijo que la mujer se queja en ocasiones que los hombres las desnudan con su mirada. situación que señaló de dura, al sentirse desnudada, descubre que esa mirada, se hace con deseos e instintos de sexo.

En ocasiones la mujer descubre cuando la miramos con tibieza, ternura, amor, respeto, lo que tenemos que aprender desde pequeños.

CAMINO EQUIVOCADO

Llamó el jerarca de la iglesia católica en Oaxaca a valorar y respetar a toda persona, el Señor nos cuestiona y nos dice que tenemos que enderezar nuestros pasos, porque vamos por un camino equivocado, se está haciendo mal uso de nuestra libertad y estamos incurriendo en el desorden, infidelidades, injusticias, lo que no es agradable a los ojos de Dios.

Dios nos dice que no tenemos que mirar así a la mujer, se comete adulterio e impureza, sosteniendo el Arzobispo Pedro Vásquez Villalobos: si tú ojo y mano, son ocasión de pecado, cortátelos.

Afirmó que prevalecen en los actuales días manifestaciones muy duras de las mujeres, porque al hombre le ha sido fácil acabar con la vida de la mujer, de ahí los famosos feminicidios que se han dado en la ciudad de Oaxaca de Juárez—capital del Estado—y en muchos de nuestros pueblos, lo que no es extraño.

Señaló haber hombres que han llegado al extremo, antes de asesinarla, de torturarla, violarla y profanar su sagrado cuerpo, templo santo de Dios, en cuyo vientre hay un sagrario de la vida y lo que está dentro tiene que cuidar, porque tiene derecho a vivir.

Llamó a los asistentes a la misa dominical del medio día, a no mirarnos en forma distinta porque somos blancos, negros, mestizos, indígenas, porque tenemos abundancia de bienes, sabemos mucho, tenemos un título profesional, él no sabe ni hablar, o porque tú eres mujer y yo soy hombre.

Dijo que podemos despreciar a personas porque no están preparadas ni visten como nosotros, porque no son mestizos, son indígenas; nuestro Señor nos dice, no te enojes, no insultes, no desprecies.

Invitó Don Pedro Vásquez a los periodistas, a seguir sembrando el bien, destacando tener un medio para tocar a la sociedad, autoridades y pueblos, utilícenlo bien, fue la recomendación, que Dios los cuide y proteja.

Agradeció como parte final de su exposición a quienes visitan la ciudad capital y pueblos del Estado, haber elegido este lugar para descansar y cansarse también.

Saben—les dijo—que la ciudad vive del turismo, de ustedes que vienen a visitarnos y son el alimento de muchas familias, que Dios los bendiga, regresen con bien a su hogar, sanos y salvos.