Gana estudiante de la UABJO medalla de plata en la XX Espartaqueada Deportiva Nacional

OAXACA, OAX, febrero 18.- Edwin Israel Pérez Cruz, estudiante del primer semestre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (FDCS-UABJO), obtuvo medalla de plata en la XX Espartaqueada Deportiva Nacional, celebrada en Tecomatlán, Puebla.

En este encuentro organizado por la Comisión Cultural del Movimiento Antorchista, que reunió a 21 mil atletas de 32 estados de la República Mexicana, Edwin se ubicó en segundo lugar en la prueba de los1500 metros planos.

Cabe destacar que también ha representado dos veces a nuestra Máxima Casa de Estudios en los juegos Nacionales, organizados por el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior A.C. (CONADEMS).

Explica que su día inicia a las 5 de la mañana para llegar a su entrenamiento, al terminar asiste a sus clases, al salir regresa a su casa y continúa con la segunda sesión de su preparación deportiva, por lo que es en la noche cuando le dedica tiempo a sus tareas y estudio.

Comentó que lleva cinco años entrenando, y en esta fase para la competencia realizó doble sesión en sus ejercicios, 6 horas diarias.

“A veces me siento cansado, pero mi mamá y hermana me apoyan siempre. También mis maestras y maestros, me animan mucho a seguir con mis entrenamientos” afirmó.

Explicó que su pasión por la Criminología lo llevó a estudiar la Licenciatura en Derecho y tiene pensado especializarse como criminalista.

Sin embargo, para Edwin el deporte, es la mejor manera de fortalecer el cuerpo, el espíritu y el cerebro; es lo que le mueve a prepararse todos los días con el equipo Antares Kids, bajo las instrucciones del profesor Juan Gabriel López Montaño.

Y gracias a ello representó a nuestra Universidad en la espartaqueada, evento cultural y deportivo en honor a Espartaco y a Esparta, una de las ciudades con mayor disciplina deportiva y cultural en la antigua Grecia.