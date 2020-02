Presentaron el libro ‘Bebidas de Oaxaca’, con información de 72 productos

+ Es un periplo de 12 meses por el territorio oaxaqueño + El autor invita a probarlas, conocerlas y prepararlas en casa

OAXACA, OAX., febrero 20 del 2020.- Fue presentado el libro “Bebidas de Oaxaca”, trabajo del fotógrafo Salvador Hernández Cueva, en colaboración con el escritor Ricardo Bonilla y la Editorial “Agua de Tiempo”, en el cual se muestra información y procesos de elaboración de 72 bebidas distintas de las ocho regiones del estado.

Reunidos en la Capilla del Centro Cultural San Pablo y ante los medios de comunicación, se dio a conocer que este ejemplar fue recopilado durante un viaje de 12 meses por toda la entidad a cargo del autor, quien buscó que sea éste una inspiración para probarlas, conocerlas y prepararlas en casa.

Salvador Cueva llegó a Oaxaca en julio del 2018 para comenzar un proyecto personal, donde investigó y documentó en fotografía y video las bebidas tradicionales del estado. Mientras que el investigador gastronómico Ricardo Bonilla, coautor de dicha publicación corrigió estilo y añadió información fundamental.

El tiraje de este libro es de dos mil 300 ejemplares; mil 430 en versión español y 870 en inglés. La casa editorial es “Agua de Tiempo”, la cual pretende seguir desarrollando proyectos culturales y de índole gastronómicos.

Para la directora del Centro de Documentación e Investigación Daniel R. de la Borbolla A.C., Sol Rubín de la Borbolla -autora del prólogo del libro- dijo que “este no es un libro de recetas, ni una investigación académica, es un texto que nos muestra la riqueza natural y cultural haciéndonos viajar por muchas de las localidades del estado de Oaxaca, arraigando las costumbres y tradiciones de sus comunidades”, detalló.

En este libro encontrarás bebidas como el inigualable “chocolate de agua”, “el atole de pataxte”, “el compuesto de nanche”, “licor de tecojote”, “destilado de mezcal”, “agua de támala”, “Atole de rabo de iguana”, entre otras. Cada bebida tendrá un código QR con el cual, a través de una aplicación se podrá tener acceso a más información y una galería de imágenes extras.

Salvador Cueva informó que un porcentaje de las ventas será destinado a la fundación Bebidas de Oaxaca para apoyar a las personas y familias que participaron en el libro. Quienes deseen podrán adquirirlo en www.bebidasdeoaxaca.com o pedir informes al correo electrónico: info@bebidasdeoaxaca.com o al número telefónico 8177778701.

Salvador Cueva nació en 1986 en Ensenada, Baja California. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma del mismo estado y formó parte de dos intercambios estudiantiles, la primera con la Universidad San Jorge en Zaragoza, España y la segunda, en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey; posteriormente cursó la maestría en Diseño Fotográfico en la Universidad Iberoamericana en la ciudad de León, Guanajuato.

En 2012, en Monterrey, Nuevo León trabajó como fotógrafo, videógrafo y editor en una agencia de publicidad de proyectos a nivel nacional y América Latina. Para el 2015, de manera independiente como fotógrafo se enfocó en la fotografía de alimentos y restaurantes.

Su trabajo ha sido reconocido en páginas y revistas en más de 13 países gracias a sus proyectos: “Lines of New York”, “Coney Island”, “C for Cuba C for Color”, “Soda para llevar” y “Maíz Mexicano”.

“Bebidas de Oaxaca” fue impreso por “Repro.Gráfika, S.C.”, con la colaboración del editor Cuauhtémoc Peña, la traducción al inglés de Isabel Torrealba, el diseño editorial e ilustraciones a cargo de Moisés Guillén e Indira Cevallos, y la pre-prensa y corrección de color por Manuel García Díaz.

Salvador Cueva invitó a la ciudadanía oaxaqueña y visitantes a que asistan este sábado 29 de febrero a las 11:00 horas en “Proyecto Murguía”, ubicado en Murguía 103, Centro Histórico de la capital, donde estará a la venta el libro; así como la presencia de más de 20 expendedores de bebidas que forman parte del mismo.