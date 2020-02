Estalla huelga de empleados de Notimex; la agencia la considera un ‘fracaso’

+ AL día de hoy han sido despedidos 241 empleados de la Agencia oficial de noticias, y por ello enfrenta 85 juicios laborales

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 del 2020.- Desde el primer minuto de este viernes, trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) iniciaron una huelga debido a la falta de acuerdos con su directora, Sanjuana Martínez Montemayor, a quien acusaron de cerrarse al diálogo y la negociación para revisar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) vigente y por violaciones al contrato colectivo de trabajo.

Este es el primer paro de empleados que se da en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el segundo en 51 años de historia de la agencia de noticias. El primer cese de labores en Notimex fue en 1993 y tuvo una duración simbólica de dos horas.

En punto de las 23 horas del jueves, los trabajadores del SUTNOTIMEX comenzaron a llegar a las instalaciones del lugar, donde colocaron banderas rojinegras. Las puertas del inmueble fueron cerradas con cadenas y los manifestantes estuvieron acompañados por observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los inconformes acusaron que ya se cumplieron 11 meses de arbitrariedades por parte de Sanjuana Martínez y su grupo de colaboradores. Afirmaron que al día de hoy han sido despedidos 241 empleados de Notimex, y por ello la agencia enfrenta 85 juicios laborales.

Por su parte, Notimex afirmó en un cable que “un pequeño grupo de ex trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) intentó estallar una huelga sin éxito alguno”.

“El estallamiento no se concretó y el notario público número 174 Víctor Rafael Aguilar Molina dio fe a las 00:01 horas de hoy que el actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje no se presentó a notificar el estallamiento de huelga en el inmueble”, señaló en el texto.

La agencia indicó que no se permitió la entrada a los ex trabajadores y que el SUTNOTIMEX “no tiene agremiados dentro de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, por lo que el intento de paro de labores no tendrá efecto en la productividad, ya que la Agencia seguirá trabajando al cien por ciento”.

“En este caso, el intento de huelga simbólica del Sutnotimex representa un paro de afuera hacia adentro y no del interior del centro de trabajo hacia el exterior”, apuntó.

“El SutNotimex exigía 94 cláusulas de beneficios, entre las cuales se encuentra el 15 por ciento de aumento salarial y beneficios económicos a favor de su lideresa Adriana Urrea, quien exigía más de 242 mil pesos mensuales en concepto de ‘apoyo sindical’”, abundó.