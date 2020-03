Realizan Murat e Ivette Morán gira de trabajo por el pueblo afromexicano

+ Estuvieron en Corralero, cuña de la cultura afromexicana desde 1841, cuando se fundó; pidieron confiar en el ceso del INEGI 2020 porque busca conocer las necesidades de la “Tercera raíz”

CORRALERO, PINOTEPA NACIONAL, Oaxaca, marzo 5 del 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, refrendaron aquí su compromiso con la igualdad y la inclusión del pueblo afromexicano al hacer entrega en esta localidad perteneciente a Santiago Pinotepa Nacional de diversos apoyos para fortalecer el bienestar de las familias, la educación y el sano desarrollo de las y los niños.

Estos apoyos otorgados a través de las Caravanas DIF y otras áreas de gobierno, requirieron más de dos millones de pesos y buscan contribuir al desarrollo de este pueblo afromexicano, establecido en la Costa Chica de Oaxaca desde 1841, luego de arribar en un barco proveniente de Cabo Verde, África.

Durante este acto realizado en la explanada de esta agencia municipal, cuyo nombre proviene de una mata de bejuco que se produce en esta zona y se emplea para la elaboración de corrales, el Jefe del Poder Ejecutivo expresó que los municipios de la Costa Chica son parte fundamental en la construcción del México profundo y plural.

Por ello uno de los principales objetivos de su gobierno es impulsar políticas públicas desde una perspectiva multicultural.

En este sentido y toda vez que Oaxaca es el segundo estado con mayor población afromexicana (más de 196 mil, de acuerdo con la encuesta intercensal del INEGI 2015), en julio de 2019 y por primera vez en la historia de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat atestiguó la firma de un convenio para la creación del Fondo Indígena y Afromexicano, que tiene el objetivo de empoderar a las mujeres de esta tercera raíz otorgándoles créditos “A la Palabra de Mujer”.

De esta manera, en compañía de la senadora de la República, Susana Harp Iturribarría, el Mandatario Estatal aseveró que Oaxaca será una entidad más justa y próspera con la participación plena del pueblo afromexicano en todos los ámbitos del desarrollo social y productivo.

En este sentido, Murat Hinojosa convocó al pueblo afromexicano de esta zona costeña a responder con la verdad y confianza el Censo que este año lleva a cabo el INEGI y que permitirá al Gobierno de Oaxaca conocer las necesidades de esta Tercera Raíz, elaborar políticas públicas y encaminar los recursos para una mayor igualdad de oportunidades.

“Ni Oaxaca ni México se pueden entender si no valoramos la grandeza que nos define a todas y todos, que es la grandeza de sus pueblos originarios”, afirmó al tiempo de destacar la suma de esfuerzos con las autoridades municipales y federales que su gobierno ha emprendido.

Prueba de ello es la construcción de canales de navegación que se realizan en coordinación con la Secretaría de Marina, en beneficio de los pescadores de la región.

Murat Hinojosa se comprometió a concluir el proyecto de la prolongación de la escollera sur de la bocabarra de Corralero a la laguna Alotengo y el desazolve de los canales de navegación del sistema lagunar que beneficiará a más de cinco mil pescadores de la región y dos mil mujeres que comercializan pescados y mariscos.

CARAVANAS DIF CON SERVICIOS DE SALUD GRATUITOS

En esta gira de trabajo, la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, expresó que como parte del esfuerzo por ser un gobierno cercano a la gente, a través de las Caravanas DIF se acercaron los servicios de salud gratuitos y se otorgaron consultas médicas, odontológicas, psicológicas y nutricionales.

También se otorgaron mil pares de zapatos y uniformes escolares; así como 100 bicicletas que serán entregadas a aquellos estudiantes con los mejores promedios que cursen el segundo y tercer grado de secundaria, y primero de bachillerato.

Por parte del Registro Civil, se otorgaron actas de nacimiento; y el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) entregó certificados de primaria y secundaria.

Asimismo, la Sepia entregó dos paquetes tecnológicos “Ventanas del Conocimiento” para el IEBO de “Corralero” y “El Carrizo”, que requirieron 50 mil pesos.

AMBULANCIA Y APOYOS PARA EL PUEBLO AMUZGO

Antes, en la comunidad indígena de San Pedro Amuzgos, el gobernador Alejandro Murat y su esposa Ivette Morán entregaron una ambulancia de traslados y pusieron en operación un Módulo Digital del Registro Civil de Oaxaca, en beneficio de los habitantes de este municipio de la Sierra Sur, en el que “amuzgo” significa “lugar donde hay dulces o caramelos”.

Reunidos en la explanada municipal de este lugar, en el que se habla la lengua amuzga perteneciente al grupo otomangue, el Mandatario Estatal expresó que como prioridad de su administración es brindar atención médica de calidad a las y los oaxaqueños, es por ello que la entrega de la ambulancia -adquirida con una inversión de un millón 200 mil pesos- a través del Sistema DIF Oaxaca, permitirá atender con calidad a quienes lo requieran en caso de alguna emergencia.

“Mi gobierno ha hecho una labor importante para que mejoremos al sector salud en cada pueblo de Oaxaca”, expresó Murat Hinojosa al hacer entrega de esta unidad médica, la cual es un vehículo importante para trasladar a las personas a un centro médico para que reciba atención.

Ante el presidente municipal, Vulfrano Victoria Velázquez, el Mandatario estatal puso también en operación un Módulo de Servicios Digitales del Registro Civil de Oaxaca, con el cual desde ahora las y los habitantes de este y otros municipios y localidades podrán obtener sus actas de nacimiento de manera directa, además de realizar otros servicios como el pago de la tenencia vehicular.

“Podrán venir las 24 horas del día, los 365 días del año, pero además se podrá enfrentar la corrupción sin intermediarios y con ello hacer más eficiente el servicio”, dijo.

Al respecto, la presidenta honoraria del DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, dijo que adicionalmente en este municipio se entregarán 500 actas de nacimiento gratuitas.

“El Gobernador, junto con el Congreso del Estado, trabajaron en una iniciativa con la cual este documento, si no tiene tachaduras, rayones y no está roto, les durará para siempre, porque no perderá su vigencia; no estarán pagando cada año”, subrayó.

El Jefe del Poder Ejecutivo y la encargada de la Política Asistencial en el estado, Ivette Morán, realizaron también la entrega de un paquete tecnológico del programa Ventanas del Conocimiento de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia), a favor de la Preparatoria Federal por cooperación de este lugar; el apoyo consiste en la entrega de una computadora, impresora, cañón de proyección, entre otros.

También otorgaron juguetes a las niñas y niños amuzgos, además de mencionar la instalación de juegos infantiles en beneficio de este mismo sector, la cual se realizó en la unidad deportiva de la comunidad. En suma, el Gobierno de Oaxaca entregó más de 1.6 millones de pesos en beneficio de los habitantes de este lugar.

En nombre de las y los habitantes, el edil Vulfrano Victoria Velázquez agradeció el apoyo incondicional del Gobierno del Estado y el DIF Oaxaca por contribuir en el desarrollo de su comunidad, al tiempo de solicitar al Ejecutivo del Estado su apoyo para la adquisición de un camión compactador de basura.

En respuesta, Murat Hinojosa señaló que se gestionará dicha petición, asimismo, que en próximas fechas se dotará con equipamiento a las escuelas de San Pedro Amuzgos, y se realizará el proyecto para la creación de un mercado con enfoque de pueblos indígenas, toda vez que este lugar guarda una milenaria riqueza cultural y de tradiciones.

Acompañaron esta gira de trabajo el director general del Sistema DIF Oaxaca, Christian Holm Rodríguez, y la senadora de la República Susana Harp Iturribarría, entre otros funcionarios estatales y municipales.