Denuncian alumnas a maestros por acoso sexual ahora en Cobao 02 ‘El Espinal’

+ Además, en redes sociales, alumnas de la UMAR también denunciaron ser víctimas de acoso sexual

EL ESPINAL, Oaxaca, marzo 11.- En las paredes de los salones y en el patio central de la escuela a modo de un tendedero, las estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), Plantel 02 “El Espinal”, colocaron denuncias por acoso sexual y hostigamiento de parte de 12 profesores, todos hombres, a quienes señalaron de intimidarlas e inclusive hacerles propuestas indecorosas e invitarlas a salir a cambio de una calificación.

Las jóvenes manifestaron que la denuncia publica se debe al hartazgo en que vivían y que las autoridades escolares ya sabían pero “toleraban” estas actitudes hasta que decidieron alzar la voz y ahora exigen que los profesores sean retirados de su cargo.

Nombres como Edmundo, Román, Roberto, Miguel Ángel, Mario Alberto, Manuel, Jesús (Chuntaro), Felipe, Genaro, entre otros más, aparecieron en las denuncias de las jóvenes, algunas anónimas y otras llevaban iniciales de quienes lo hacían.

Karla, una de las estudiantes que decidió alzar la voz para respaldar a sus compañeras, explicó que las denuncias ya las sabía el director del plantel, Carlos Zárate Palomec; sin embargo, todo quedaba de forma interna, pero al ver que continuaba decidieron crear una red de ayuda y apoyo, y fue cuando las estudiantes realizaron el tendedero del acoso.

“Nosotros queremos que se sancione este acoso y hostigamiento y no queremos ser intimidadas o que tomen represalias en contra nuestra, ya no nos vamos a quedar calladas. Esto que hoy denunciamos ha pasado desde hace mucho tiempo con otras alumnas, por eso decidimos poner un alto, que se vayan de la escuela, ya no los queremos por acosadores”, dijeron.

María, también alumna, narró cómo vivió está violencia de género de parte de su profesor, quien la hostigaba y la hacía pasar a su cubículo cuando no había nadie y comenzaba a decirle que fuera su novia, por lo que cansada de tanto hostigamiento decidió unirse y denunciar.

Como testigos de esta denuncia pública estuvo presente Mayanin Marín de los Santos, fiscal de Género de la Vicefiscalía de Justicia en el Istmo de Tehuantepec, quien manifestó que brindarán todo el acompañamiento legal y emocional a las jóvenes que deseen presentar su denuncia legal, así como recibir ayuda sicológica por haber vivido este tipo de violencia de género.

Por su parte, el director del plantel, Carlos Zárate Palomec, prometió que brindará todo el respaldo a las estudiantes en el marco de sus derechos humanos, y que además tendrán el acompañamiento del área jurídica del sistema Cobao y de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca para quienes deseen hacer su denuncia legal.

Con esta denuncia por acoso sexual y hostigamiento en el plantel 02 “El Espinal” suman seis planteles del Sistema Cobao que han decidido denunciar: Pueblo Nuevo (01), Tlaxiaco (38 ), Huatulco (20), Nazaro Etla (39), Putla Villa de Guerrero (06) y ahora Ciudad Ixtepec (56).

Ante ello, el área jurídica, hasta el momento, solo ha separado de sus cargos a 15 profesores sin contar la denuncia de los planteles de Ciudad Ixtepec y El Espinal que se encuentran en la etapa de investigación.

ALUMNAS DE LA UMAR TAMBIÉN DENUNCIARON ACOSO SEXUAL

Mientras tanto, estudiantes de la Universidad del Mar (Campus Huatulco), que dirige el rector múltiple, Modesto Seara Vásquez, a través de su página de Facebook “Somos Suneo” denunciaron acoso de profesores, directivos y de sus propios compañeros.

Además, denunciaron que el Dr. Seara Vásquez, rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (Suneo), jamás les ha hecho caso, por el contrario, han sido reprimidas.

“Exigimos sesione el Comité de Ética de esta escuela y que no sea el Suneo una farsa. Hay denuncias de la Umar y también de la Universidad del Istmo (Unistmo) y exigimos sea revisado todo. El acoso con nuestras compañeras es una realidad y no nos quieren hacer caso”, afirmaron.

Respecto a todas las denuncias por acoso, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició una intervención con perspectiva de género, infancia y adolescencia.

El órgano autónomo dijo que desde que se supo de las denuncias a través de los medios de comunicación, emprendió una investigación, envió un equipo de defensoras a los planteles para atender de manera directa a las alumnas y con ello realizar una intervención integral tendiente a la restitución de sus derechos.

Asimismo, informó que se han dictado medidas cautelares para garantizar la integridad personal (física, psicoemocional y moral), derecho a una vida libre de violencia de género en el ámbito escolar y el derecho a la libre manifestación de las alumnas involucradas.

Tomado de la agencia Aristegui Noticias>