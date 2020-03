Pide Semovi a concesionarios del transporte limpieza exhaustiva en unidades vs Covid-19

+ Los automotores no podrán transportar usuarios de pie; los taxis amarillos y foráneos no podrán exceder las cinco personas, incluido el conductor; los mototaxis llevarán sólo a dos personas y al operador

OAXACA, OAX., marzo 19 del 2020.- En atención a las recomendaciones de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), la Secretaría de Movilidad (Semovi) solicitó de manera oficial a las y los concesionarios del transporte público en sus diferentes modalidades, adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar contagios de enfermedades respiratorias, así como el nuevo Coronavirus Covid-19.

En un comunicado de prensa, la titular de la Semovi, Mariana Nassar Piñeyro, indicó que los prestadores del servicio de transporte público deberán realizar una exhaustiva limpieza al interior de sus unidades, con especial atención en las partes del vehículo en las que los usuarios tienen mayor contacto, como agarraderas, manijas, cinturones de seguridad, seguros, puertas, descansabrazos y cabeceras.

La limpieza se hará a base de agua con cloro u otro producto autorizado, además quienes la realicen deberán utilizar guantes y cubrebocas, dicha acción deberá contemplarse al momento de terminar cada viaje, por lo que será necesario contar con instrumentos básicos y productos de limpieza.

Además, dijo que las unidades de transporte público no podrán tener sobrecupo, por lo que únicamente deberán de cumplir con el número de pasajeros que marca la ley; en el caso de los camiones no se permitirá usuarios de pie, mientras que en los taxis amarillos y foráneos el cupo no puede exceder las cinco personas incluido el conductor, en tanto que los mototaxis tienen permitido llevar sólo a dos personas y al operador.

Al abordar las unidades de transporte público, los usuarios deberán usar gel antibacterial al subir y descender de la unidad; al estornudar y toser se les recomienda cubrir su boca y nariz con el ángulo interno del brazo.

Las recomendaciones deberán ser acatadas de manera inmediata por los concesionarios y operadores del transporte público, contribuyendo de esta forma a cerrar filas y trabajar en equipo con el Gobierno del Estado para disminuir la propagación del COVID-19.

En este marco la Secretaria de Movilidad, dio a conocer que durante esta fase de prevención el acceso a los módulos de atención que se encuentran en las ocho regiones del estado se restringe a una persona por trámite; lo anterior para evitar el sobrecupo en estos espacios.

Asimismo, recordó a las y los contribuyentes que acudan a regularizar sus trámites que antes de acudir a los módulos realicen su pago correspondiente a través de la página de la Secretaría de Finanzas https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/, de esta forma disminuyen su tiempo de espera en las instalaciones.

Para el Gobierno del Estado es muy importante que las y los oaxaqueños cuenten con toda la información necesaria acerca del Coronavirus COVID-19, la cual puede ser consultada en los siguientes números de teléfono 51 6 82 42 y 52 6 12 20.