Modifica Semovi, a partir del lunes 23, su sistema de atención al público

+ La titular de la dependencia, Mariana Nassar Piñeyro, anuncia que sólo se atenderá a la ciudadanía con previa cita, la cual se podrá obtener de manera electrónica a través de la página http://citas.semovioaxaca.gob.mx/

OAXACA, OAX., marzo 20 del 2020.- Como parte de las medidas y acciones del “Plan de contingencia gubernamental Covid-19”, que la administración estatal emprende para hacer frente a la situación del Coronavirus, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informa que a partir del lunes 23 de marzo se modifica el sistema de atención en los módulos distribuidos en las ocho regiones del estado.

A través de un comunicado de prensa, la titular de la Semovi, Mariana Nassar Piñeyro, dio a conocer que sólo se atenderá a la ciudadanía con previa cita, la cual se podrá obtener de forma electrónica a través de la página http://citas.semovioaxaca.gob.mx/

“Este procedimiento se implementará de manera obligatoria en los 42 módulos, como una medida preventiva para evitar el sobrecupo en las oficinas, evitando así la propagación del virus Covid-19”, dijo.

Los pasos que los y las usuarias deberán seguir para generar su cita por internet, son los siguientes: Ingresar al sitio http://citas.semovioaxaca.gob.mx/, elegir el área del módulo a la que se acudirá, especificar el trámite a realizar, seleccionar el módulo de su preferencia, así como la fecha y hora en la que desea presentarse.

Posteriormente, el interesado deberá escribir su nombre, apellidos, un teléfono de contacto y un correo electrónico, finalmente deberá dar clic en el botón “registrar”.

El sitio web genera un acuse de recibió en formato PDF, mismo que el contribuyente podrá presentar impreso o de manera digital, es muy importante que además de presentar su cita el usuario lleve consigo su identificación oficial y todos los requisitos para su trámite, los cuales podrán ser consultados en la página web https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/ o pueden ser solicitados vía mensaje de WhatsApp al 951 466 22 22 y vía llamada al teléfono 01 800 111 01 85.

Nassar Piñeyro, enfatizó que la atención será de manera individual, por lo que no se permitirá el acceso a más de una persona por trámite. “Este es un llamado para todos los usuarios y que no expongan a sus familiares, pues no se les permitirá la entrada y tendrán que esperar en el exterior. Quienes ingresen a los módulos deberán de atender las recomendaciones de los Servicios de Salud de Oaxaca, utilizando gel antibacterial”.

Asimismo –explicó– en la entrada de los módulos, se encontrará personal orientando al ciudadano que no haya podido tramitar una cita por internet y así evitar aglomeraciones dentro del mismo.

Aunado a esta acción Nassar Piñeyro dio a conocer que la Semovi también habilitó una nueva forma de atención a distancia para que los contribuyentes no dejen de aprovechar los descuentos del programa Adiós Tenencia y Canje de Placas, para ello deberán de enviar un mensaje de WhatsApp al número 951 275 85 21 solicitando su línea de captura, la cual les será enviada luego de proporcionar su número de placa, misma que podrán pagar en línea o vía transferencia electrónica.

Después de realizar su pago, los contribuyentes deberán de guardar su comprobante de pago, para que al término de la contingencia puedan acudir a los diferentes módulos de la Semovi a recoger su tarjeta de circulación y sus nuevas placas.

“El programa de Canje de Placas y Adiós Tenencia concluyen hasta el 30 de junio, sin embargo, hay contribuyentes que ya tienen muy bien planificado su periodo de pagos por lo que pusimos a su alcance esta opción de pago”, explicó.

Finalmente, la secretaria de Movilidad, hizo énfasis que toda la población debe acatar las indicaciones y recomendaciones emitidas por el Gobierno del Estado y mantenerse informado únicamente por las fuentes oficiales.

Para mayor información sobre el sistema de citas por internet, los interesados deberán comunicarse al siguiente número 01 800 111 0185, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.