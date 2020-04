Decomisa FGEO en Ocotlán vehículos, tráileres, plataformas y mercancía robada

+ En cateo a bodega aseguran 2 tráileres, 1 remolque, 4 cajas de tráiler, neumáticos con número de serie alterado y 15 toneladas de hilo

OAXACA, OAX., abril 9 del 2020.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) aseguró vehículos, neumáticos y mercancía robada en un cateo realizado el miércoles 8 de abril en un domicilio particular ubicado en el municipio de Ocotlán de Morelos, región del Valle Central de Oaxaca.

En un comunicado de prensa se dio a conocer que esta acción fue coordinada por la institución de procuración de justicia, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en cumplimiento a la orden asentada en la causa penal 62/2020.

Como resultado del cateo realizado en un domicilio particular ubicado sobre la carretera federal 175, jurisdicción de Ocotlán de Morelos, Agentes Estatales de Investigación aseguraron 2 tráileres, 1 remolque, 4 cajas de tráiler, así como diversos neumáticos que presentaban alteraciones en su número de serie.

También aseguraron 15 toneladas de hilo, los cuales serán presentados junto con los vehículos mencionados ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

DECOMISAN DROGA Y ARMAS CON 5 DETENIDOS EN EL VALLE DE ETLA

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca coordinó un segundo cateo en la región del Valle Central, en un bar ubicado en el municipio de Magdalena Apasco, Etla, donde aseguró dosis de droga, armas y detuvo a cinco personas.

En otro comunicado de prensa, la FGEO dio a conocer que el cateo fue ejecutado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Guardia Nacional (GN), mismo que se realizó durante la madrugada de este jueves 9 de abril, en el bar denominado “Las Palmitas de Noemí”, ubicado sobre la Carretera Federal 190, municipio de Magdalena Apasco, Etla, en cumplimiento a la orden asentada en la causa penal 63/2020.

Ahí aseguraron cuatro kilogramos de marihuana, dosis de cristal y cocaína, además de pistolas, rifles y cartuchos de diferentes calibres.

Además, aprehendieron a los hombres J. C. C., E. C. P., G. C. C. y A. A. S., así como a una mujer identificada como L. C. M., quienes fueron puestos de forma inmediata a disposición del Ministerio Público.