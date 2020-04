Aumentan a 63 los ‘positivos’ a Covid-19 y SSO pide no salir de casa

+ El Secretario de Salud en Oaxaca explica que a la fecha suman 494 pruebas realizadas por síntomas relacionados con este virus, de las cuales 394 resultaron negativos, 37 sospechosos y en estudio, y 38 se han recuperado

OAXACA, OAX., abril 19 del 2020.- Los datos publicados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) indican que en las últimas 24 horas se ha notificado un nuevo caso de Coronavirus (Covid-19), con el cual ascienden a 63 los contagios en la entidad.

En un comunicado de prensa, el secretario de Salud del Estado, Donato Casas Escamilla, explicó que se trata de una mujer de 66 años de edad, de la localidad de Asunción Nochixtlán. La paciente se encuentra en aislamiento domiciliario con diagnóstico de salud estable, realizando las recomendaciones y protocolos emitidos por la institución.

Con este reporte, detalló que a la fecha suman 494 pruebas realizadas por síntomas relacionados a este virus, de las cuales 394 resultaron negativos, 37 sospechosos –cuyos análisis se encuentran en estudio– y 38 pacientes se han recuperado.

Especificó que el mapa a nivel estatal que muestra el avance de la pandemia en las seis Jurisdicciones Sanitarias, indica que la zona metropolitana del Valle Central continúa siendo la más afectada por los contagios. Tan sólo los municipios de esta región concentran casi el 70 por ciento de las cifras totales en el estado, con 44 positivos.

Le sigue la Jurisdicción Sanitaria de la Mixteca con 10 casos, Tuxtepec y Costa con tres positivos cada uno; Istmo de Tehuantepec y Sierra (Norte) con un reporte, respectivamente. Por lo que los contagios se concentran en 30 municipios del territorio oaxaqueño.

El titular de los SSO detalló que se mantiene el registro de seis muertes relacionadas a Covid-19, todas ellas tenían antecedentes de una o dos enfermedades crónicas degenerativas, principalmente hipertensión arterial y diabetes.

Por lo anterior, hizo un llamado preventivo a las personas que tengan este tipo de padecimientos, en consideración que presentan condiciones vulnerables, tienen un sistema inmune debilitado, y están propensos a complicaciones de este nuevo Coronavirus; por lo cual los exhortó a llevar a cabo las indicaciones exactas de sus médicos y realizar una dieta balanceada.

Agregó que este grupo de personas deben cumplir con mayor exigencia las recomendaciones generales de la pandemia: aislamiento social, higiene profunda de las manos, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Pidió a las y los oaxaqueños que si no es necesario, no salgan de sus casas mientras dure esta contingencia, “seamos responsables y hagámoslo por los que no pueden frenar sus actividades, si logramos bajar la curva de contagios, saldremos en menos tiempo de la crisis sanitaria”.