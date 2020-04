Rechaza alcaldesa de San Jacinto Amilpas inhabilitación por parte del TEEO

+ Yolanda Santos niega haber recibido oficio alguno que le prohíba ocupar cargo de elección popular en el futuro y acusa a las regidoras Mónica Morales y Gisela Lilia Pérez de intentar desestabilizar a su gobierno

OAXACA, OAX., abril 27 del 2020.- La presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Yolanda Santos, negó haber recibido un oficio por parte del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) en el que presuntamente se le informaba sobre la inhabilitación a ocupar en el futuro un cargo de elección popular.

En entrevista con PressLibre, la primer concejal manifestó que por ahora serán sus representantes legales los que acudan a los tribunales para conocer si existe o no un procedimiento en su contra.

“Hasta el momento el Tribunal Electoral no me ha informado nada; mi compromiso es cumplir y lo principal es atender a las y los vecinos; por ahora no tengo aspiraciones de ningún tipo”, declaró la alcaldesa.

Sin embargo, del proceso de inhabilitación que hubiera en su contra señaló como responsables a las regidoras Mónica Morales y Gisela Lilia Pérez, quienes en medio de la contingencia sanitaria por el Coronavirus (Covid-19) buscan desestabilizar a la administración municipal en turno.

“Yo no puedo decir más mientras no tenga una resolución”, dijo y afirmó que su supuesta inhabilitación “sería un acto ilegal” que, en su caso, tendría que hacerse del conocimiento y resolución de las más altas autoridades electorales del país.

Mientras tanto, indicó que sigue en curso el proceso de revocación de mandato de las regidoras Mónica y Gisela, interpuesto ante el Tribunal Electoral y el Congreso del Estado de Oaxaca.