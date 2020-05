‘Nunca he vivido en la violencia’, insiste mujer vapuleada por líder de Codep

+ Un grupo de mujeres se reunieron frente al palacio de gobierno para exigir que liberen al “dirigente social” encarcelado en el penal de Tanivet

OAXACA, OAX., mayo 8 del 2020.- A pesar de las pruebas en video, fotográficas y testimoniales en su contra por golpear e intentar violar a una mujer, un grupo de damas encabezadas por ésta exigieron a las autoridades la liberación inmediata de Ernesto López López, integrante y dirigente visible del llamado Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep), quien se encuentra preso acusado de tentativa de feminicidio.

En conferencia de prensa este viernes, Noemí Jiménez López, pareja sentimental del dirigente social encarcelado, aseguró que “no hubo agresión en su contra”, además de que “fue obligada a acudir a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia”.

Y es que pese a existir una videograbación que muestra el intento de violación y agresiones físicas por parte de Ernesto López, la mujer declaró ante los medios de comunicación que “el vídeo fue mal interpretado”.

Puntualizó: “Ese vídeo fue grabado por unas personas que fueron expulsadas de la organización y aprovecharon una situación para grabar haciendo mal uso” (sic).

Acompañada de un grupo de mujeres defensoras de los Derechos Humanos y ligadas a la Codep, denunció, además, que su pareja Ernesto López “es víctima de abuso de autoridad en el penal de Tanivet, Tlacolula, donde se encuentra detenido”.

“Él no me hizo nada, no me golpeó, nunca he vivido una vida de violencia; todo fue planeado por unas personas y todo porque Ernesto es un personaje político”, justificó la mujer a pesar de las pruebas que dicen todo lo contrario.

Las manifestantes, que denunciaron este viernes frente a palacio de gobierno lo que consideran una “injusticia”, la detención de Ernesto López López está relacionada con la movilización llevada a cabo en el mes de marzo pasado, además de que son una organización contraria al PRI, “de ahí que el delito fuese inventado”, aseguraron.

Noemí Jiménez López insistía: “El Ministerio Público tenían un documento ya redactado que me pedía firmar y me negué; yo no demandé a Ernesto, acusarlo de algo que no hizo, de tentativa de feminicidio”.

El pasado 1 de abril elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron a Ernesto López López, a quien se le acusa de tentativa de feminicidio en contra de su pareja Noemí Jiménez.

Tras la audiencia correspondiente, el Juez le dictó “prisión preventiva” y fue recluido en el penal de Tanivet, mientras se aclara el caso.

Algunas voces han señalado que Noemí Jiménez López está amenazada y por eso se desistió de presentar la denuncia y niega todo lo que Ernesto le hizo, pero eso quedó documentado en un video.