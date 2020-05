Ocho ‘positivos’ más y van 258 con Covid-19; las muertes suman 47

+ Los Servicios de Salud de Oaxaca convocan a NO descuidar las medidas de protección contra la pandemia

OAXACA, OAX, mayo 11.- La entidad suma 258 contagios por Covid-19, informó la subdirectora general de Innovación y Calidad los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, al precisar que al corte de este lunes 11 de mayo se registraron ocho nuevos casos de la emergencia sanitaria.

Por ello, insistió en la importancia de que las personas eviten salir de sus hogares y refuercen las acciones higiénico- sanitarias, así como la sana distancia para reducir la intensidad de contagios y las defunciones por el nuevo Coronavirus.

Esto lo señaló durante el informe técnico del avance de la pandemia, en donde precisó que a la fecha se mantiene el número de decesos en 47, a cuyas familias dio su más sentido pésame.

Indicó que se tiene el recuento de 1 mil 95 pruebas que se realizaron a personas con sintomatología respiratoria, de las cuales en 721 personas se descartó la presencia del virus, y 116 se encuentran en espera de diagnóstico por laboratorio.

Al dirigirse a las y los oaxaqueños, hizo hincapié que del global de positivos, 134 pacientes se recuperaron de la enfermedad y actualmente 77 se encuentran cursando la patología vírica.

Respecto al panorama de hospitalizados detalló que durante el curso de la pandemia en el estado, 138 personas han requerido atención médica en los nosocomios, y 120 han sido pacientes ambulatorios, cursando la sintomatología en confinamiento domiciliario, con el constante monitoreo y supervisión del personal médico.

Del total de contagios acumulados, 125 se ubican en la Jurisdicción Sanitaria del Valle Central, de estos 21 son fallecimientos; en la segunda posición se encuentra la Mixteca con 40 casos, de los cuales siete son decesos; seguido por el Istmo de Tehuantepec con 36 positivos y seis defunciones.

Asimismo, la zona de Tuxtepec ha notificado 33 contagios y 10 muertes; la Costa tiene un total de 19 pacientes y tres defunciones; y por último la Sierra (Norte) tiene un reporte de cinco casos, sin fallecimientos.

De acuerdo con los datos del área de Epidemiología los casos nuevos agregados al día de hoy, se localizan en cinco municipios: tres pacientes en Oaxaca de Juárez, dos en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, y uno en Huautla de Jiménez, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa María Atzompa, respectivamente.

García Kavanagh recalcó que los grupos de edad en donde el número de positivos es más recurrente oscilan entre los 25 a 44 años de edad, seguidos por los de 50 a 59 años, y en tercer lugar las personas mayores de 65 años y más; en el caso del sexo –dijo- 152 corresponde al masculino siendo el 59 % del total y 106 al femenino, que representa el 41 por ciento.

Recordó a la población que la suspensión de actividades no esenciales no es para vacaciones, por lo que advirtió que de no tomar enserio y con responsabilidad las medidas de la Jornada de la Sana Distancia, Oaxaca enfrentará en los siguientes días una situación crítica ante el alza exponencial de contagios por Covid-19.

Por ello pidió a las y los oaxaqueños a sumarse en la lucha contra la pandemia, y cuidar a los grupos vulnerables como adultos mayores, pacientes crónicos degenerativos o con enfermedades subyacentes, mujeres embarazadas y menores de cinco años, concluyó.