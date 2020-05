Mantiene Cabildo la contingencia en la Ciudad de Oaxaca hasta el 30 de mayo

+ Ante el incremento de contagios y muertes por Coronavirus que registra la capital del Estado “no se regresará a la normalidad el próximo 18 de mayo”, acuerda el Ayuntamiento capitalino

OAXACA, OAX., mayo 14 del 2020.- Ante la crisis de salud que se vive a escala mundial por la pandemia del Coronavirus (Covid-19), el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez dio a conocer que la ciudad capital no regresará a la normalidad el lunes 18 de mayo de 2020 debido al creciente riesgo de contagio de la enfermedad.

Desde el pasado 11 de marzo, tres días antes de que se registrara el primer caso de Covid-19 en el estado, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez comenzó a construir una estrategia integral para salvar vidas en la ciudad capital.

Con ese propósito, el Cabildo de Oaxaca de Juárez aprobó medidas en las sesiones celebradas los días 18 y 25 de marzo del 2020 y 4 y 15 de abril del 2020, que van desde recesos laborales hasta la suspensión de actividades en comercios no esenciales para evitar riesgos de contagio de Covid-19.

A 65 días de distancia desde las primeras acciones, la misión del Ayuntamiento, a cargo del Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín, sigue siendo priorizar la salud y la vida de la población que habita en Oaxaca de Juárez.

Es por ello que, en pleno ejercicio de la autonomía municipal, las medidas de prevención y restricción aprobadas por el Cabildo de Oaxaca de Juárez continuarán vigentes hasta el 30 de mayo próximo.

Una vez cumplido ese plazo, el Cabildo tomará en consideración los datos estadísticos sobre el comportamiento de la pandemia en el municipio y decretará las acciones que sean necesarias para continuar salvaguardando la salud y la vida de la población.

En el acuerdo publicado este jueves 14 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, y por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas en el país, el artículo quinto establece a la letra que:

“Los municipios en los cuales, al 18 de mayo del 2020, no se hubieran presentado casos de Covid-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de Covid-19, podrán reanudar las actividades escolares, la movilización en espacios públicos, cerrados o abiertos, así como las actividades laborales, esenciales y no esenciales, de su población”.

Al 13 de mayo de 2020, Oaxaca de Juárez acumula 46 casos confirmados de la enfermedad y 12 casos activos, 8 muertes, así como 3 nuevos contagios en 24 horas, cifras que demuestran el incremento gradual de casos y que refuerzan la hipótesis de que el municipio alcanzará el nivel más alto de contagios entre la primera y segunda semana de junio.

Por lo anterior, el Gobierno Municipal subraya que volver a las actividades no esenciales en el municipio de Oaxaca de Juárez, en el corto plazo, sería exponer a la muerte a la población.

Solicita la comprensión y la voluntad de todos los sectores sociales para cumplir con las disposiciones de Cabildo evitando así poner en riesgo la salud de las personas y, sobre todo, saturar los hospitales que hoy atienden casos de Covid-19.