‘Colorín’ invita a 500 personas a su cumpleaños y asiste el senador Raúl Bolaños

La fiesta de la Pandemia en La Costa.

VICTOR VÁSQUEZ, "EL COLORÍN" ARMÓ MEGA FIESTA EN LA FASE 3 DE LA PANDEMIA. #RedacciónOaxacaConocido como “ el colorín”, Victor Cruz Vásquez, ex presidente municipal de San Pedro Pochutla, pasó por alto las medidas de seguridad para prevenir contagios por COVID 19 y realizó un evento masivo, en su rancho el “infinito, que se localiza en Paso Lagrato y donde asistieron alrededor de 800 personas. En plena fiesta y ante la denuncia de vecinos, arribaron autoridades municipales de Santa Maria Tonameca, la Guardia Nacional y Policía Municipal para suspender la celebración que no solo contaba con bebidas alcohólicas, sino también con peleas de gallos y hasta jaripeo. Ante la insistencia de las autoridades y la nula respuesta del irresponsable anfitrión, el “Colorín”, fue necesario hacer uso de altavoces donde se exhortó a culminar la fiesta; después de mucho tiempo, el portón abrió sus puertas y como si se tratara de un desfile, poco a poco salieron decenas y decenas de automóviles motos y otros vehículos de los invitados.

Posted by Humberto Cruz on Friday, May 15, 2020