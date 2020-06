Renuncia Rufino Merino a directiva del MULT; llega Rogelio Pensamiento

+ Asegura que por ahora no formará otra organización “para no dividir a la zona triqui de Oaxaca”, pero “si el pueblo me lo pide apareceré en la boleta electoral en 2021”

OAXACA, OAX., junio 16 del 2020.- El controvertido Rufino Merino Zaragoza anunció este martes su renuncia al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), para irse a descansar después de 31 años como dirigente, y en su lugar trascendió que llega el profesor Rogelio Pensamiento, miembro radical de la Sección 22 del SNTE, adherida a la CNTE.

En conferencia de prensa ofrecida en el centro de la Ciudad de Oaxaca, dijo que deja la dirección de esta organización social, fundada en 1981 junto con el extinto líder social Heriberto Pazos Ortiz, porque ya dio todo lo podía dar y por salud decidió retirarse para dar paso a una nueva etapa de su vida.

Aseguró que por ahora no formará otra organización “para no dividir a la zona triqui de Oaxaca”, y pese a que no tiene en mente contender en las próximas elecciones intermedias del 2021, aunque “si el pueblo me lo pide, apareceré en la boleta electoral”.

Después de tres décadas de militancia en el MULT histórico de Heriberto Pazos, Rufino Merino Zaragoza rechazó que las autoridades estatales o situaciones de otra índole hayan ejercido algún tipo de presión para su retiró.

“Yo ya había solicitado desde hace dos años la separación, pero por distintas razones no se había dado; ahora esperamos que la nueva dirigencia pues siga con lo que hemos avanzado”, declaró.

Sin embargo, ante su salida de la organización social queda pendiente la ratificación del “pacto de paz” entre las comunidades triquis, firmado durante la administración gubernamental de Gabino Cué Monteagudo.

En distintas ocasiones, Merino Zaragoza fue señalado por integrantes de la otra organización disidente, el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), de ser “autor intelectual y material del asesinato y desaparición de hombres y mujeres en la región triqui”.

La principal acusación en su contra surgió a raíz del desplazamiento masivo de familias de San Juan Copala, mismas que se mantienen en plantón en el corredor del Palacio de Gobierno encabezados por Reyna Martínez Flores.

Ante este escenario el ahora ex dirigente argumentó sin ahondar en el tema que “detrás de las otras organizaciones sociales existen intereses personales que se contraponen al pacto de paz”, aunque nos los mencionó.

Cuestionado sobre las acciones que podría llevar a cabo en las distintas comunidades triquis, Rufino Merino rechazó que pudiera formar otra organización social o, incluso, buscar en lo inmediato un puesto de elección popular.

Rufino Merino Zaragoza asumió la directiva del MULT en 1981 y es considerado como uno de los iniciadores de las movilizaciones que emprendieron comunidades y asentamientos de los municipios de San Juan Copala y Santiago Juxtlahuaca.

Su paso por la política oaxaqueña lo llevó a ser diputado al Congreso del Estado en 2011 por el Partido Unidad Popular (PUP), brazo político del MULT.

Su nombre cobró notoriedad cuando fue acusado de perpetrar un ataque armado en contra de sus adversarios del MULTI, quienes viajaban de la región Mixteca hacia la Ciudad de Oaxaca para reforzar el plantón magisterial.

Se espera que en los próximos días la asamblea del MULT nombre al sucesor de Merino Zaragoza.