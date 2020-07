MaCMo, colectivo que trabaja por la equidad de género

+ El grupo artístico multidisciplinario, originario de Oaxaca, ha abierto a sus integrantes las puertas para exponer sus trabajos y promueve la creación de vínculos entre creadoras

OAXACA, OAX., julio 8 de 2020.- En 2016, siete artistas oaxaqueñas de generaciones distintas decidieron unir sus conocimientos en el colectivo Mujeres Artistas Creando Movimiento (MaCMo), para generar juntas mejores oportunidades dentro y fuera de su estado a través de sus propios lenguajes creativos: gráfica textil, escultura, fotografía e instalación.

Ellas son Adriana Audiffred, Claudia Daowz, Gilda Genis, Liliant Alanis, Luna Ortiz, Nely Cruz y Rocío Figueroa, cuyas sólidas trayectorias están respaldadas por premios y exposiciones individuales y colectivas. La mayoría es egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Luna, oriunda de la capital estatal, comenta en entrevista que la unión de esfuerzos sostiene el trabajo de esta fusión artística, el cual se enriquece con la técnica y el conocimiento profesional de cada una. Su objetivo es generar nuevos y mejores proyectos que fomenten el arte y la cultura.

Formar parte de MaCMo, asegura, le ha permitido vincularse con otras artistas para volver visible el quehacer artístico femenino, especialmente en Oaxaca. Desde el inicio, tuvieron claro que trabajar en equipo permite integrar una comunidad, en este caso, de mujeres.

La conformación de colectivos femeninos ha sido una estrategia para remediar las desventajas que padecen frente a los artistas varones; así consiguen generar las condiciones para exhibir sus obras con dignidad, en un marco museográfico y en equidad con su contraparte masculina.

En lo individual, Luna se describe como una artista inquieta en búsqueda permanente del acontecer gráfico, por lo cual trabaja con la analogía entre su especialidad y el textil; explora e interpreta el cuerpo como construcción de experiencia, cultura y sujeto. Su trabajo se basa en las experiencias suyas que le permiten construir un lenguaje propio.

Su formación artística es multidisciplinaria y se ha complementado con la guía de maestros como Abraham Torres, Shinzaburo Takeda, Raúl Herrera, Felipe Ehrenberg, Sandra Pani, Fernando Aceves Humana, Tamara Araki, Per Anderson y Laura González.

Con MaCMo ha conseguido difundir su obra, denominada por ella gráfica textil; ha desarrollado proyectos como “Hilvanando un gesto”, beneficiado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) 2016-2017; y ha presentado cerca de 50 exposiciones (dentro y fuera de Oaxaca) y diversas conferencias sobre la iniciativa del colectivo.

“Como artista, siempre indagas. Particularmente, me siento feliz con los procesos que llevo porque voy encontrando materiales, formas y técnicas que me llevan al tema y me ligan con mis búsquedas. Lo inesperado es lo que me ha dado la pauta para desarrollar un proyecto; al menos, así ha sido mi proceso en estos años”, precisa.

Su trabajo ha sido mostrado individualmente en la Roberta´s Art Gallery de la University of Wisconsin-Whitewater y en la Galería Xuba’ Ziña de Juchitán, Oaxaca. Ha participado en muestras colectivas de Durango, Estado de México, Guadalajara, Guanajuato, Oaxaca y San Luis Potosí; su obra más reciente formó parte de “#Arteindómito”, la cual ocupó la Galería de los Cien (en la capital oaxaqueña) en marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Para conocer más sobre MaCMo, visita su página de internet