Cierra el Ayuntamiento de Salina Cruz accesos a la ciudad-puerto

+ Ante la pandemia del Covid-19, el edil Juan Carlos Atecas informa que “sólo tendrán acceso, previa identificación y escoltados hasta sus centros de trabajo, aquellas personas que laboren en la Refinería de Pemex, Sedena y Sector Salud”

OAXACA, OAX., julio 22 de 2020.- El presidente municipal de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas Altamirano, anunció este miércoles el cierre de los tres accesos a la ciudad-puerto y llamó a la población a sumarse al combate contra el #Covid_19, ya que permanecen en “semáforo rojo” con alto número de contagios y muertes, a fin de salvaguardar la salud de los habitantes.

En un mensaje a la ciudadanía, el Edil emanado del partido Morena, dio a conocer que no se permitirá la entrada a las personas ajenas al municipio ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, sólo a quienes laboran en actividades esenciales como la Refinería de Pemex, la guardia de la Sedena y el Sector Salud, quienes previa identificación serán escoltados hasta sus centros de trabajo.

Indicó que el control instalado en los tres principales accesos al municipio son en el arco de seguridad, la entrada al túnel y la vía que comunica a Salina Cruz con Huilotepec y San Mateo.

El objetivo es que la ciudadanía se sume de manera voluntaria a las medidas preventivas para combatir el Coronavirus, además de salvaguardar la salud pública de los habitantes de la ciudad y puerto, dijo.

En su mensaje a la ciudadanía, Atecas Altamirano precisó que a partir de este miércoles 22 de julio se cerraron las fronteras del puerto y los tres accesos, por lo que invitó a las y los habitantes de los municipios vecinos y de otras partes del estado y el país a que “por ahora no visiten Salina Cruz, ya que no se les permitirá la entrada a las personas ajenas a la población”.

Indicó que “sólo tendrán garantizado el acceso, previa identificación y escoltados hasta sus centros de trabajo, aquellos que laboran en actividades esenciales como en la Refinería de Pemex, la Sedena y en el Sector Salud”.

“Ustedes conocen la situación que estamos viviendo. Cada familia vive su semáforo. En lo particular Salina Cruz se encuentra en rojo. Lamentablemente no se tienen las condiciones para cerrar el mercado municipal, sin embargo, decidimos cerrar los accesos. No es conveniente que lleguen al puerto. No lo visiten”, reiteró.

El edil Atecas Altamirano explicó que las medidas que se determinaron son con la finalidad de salvaguardar la salud pública de sus habitantes y la de los diferentes municipios con los que colindan.

Argumentó que “por la propia particularidad de los municipios, las autoridades municipales están determinando las medidas adecuadas ante la pandemia”.