Reforma al sistema de pensiones aumentará 40% fondo de retiro de trabajadores

+ El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señala que con este proyecto alrededor de 82% de la población que labora tendrá acceso a una pensión garantizada

CIUDAD DE MÉXICO, julio 22.- Con la reforma al sistema de pensiones los trabajadores aumentarán su fondo de retiro en un 40%, anunció el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Durante la conferencia matutina, destacó que este no era un asunto menor porque se trata de cambiar de manera radical las condiciones de jubilación de los trabajadores para que esta sea justa y digna.

Asimismo, precisó que con la ley vigente solo 34% de los trabajadores alcanza a tener una pensión garantizada, que es baja, ya que en algunos casos es 30% de lo que recibían; y con la reforma, alrededor de 82% de la población que labora tendrá acceso a esta.

Herrera sostuvo que actualmente la pensión se otorga a partir de los 60 años y se necesitan 25 años; además, el monto garantizado es el mismo, independientemente de cuál es el salario de las personas.

A partir de la reforma, afirmó que no se afectarán los derechos de los trabajadores. La edad mínima para recibir su fondo de retiro seguirá siendo 60 años, pero se necesitarán únicamente 15 años de cotización.

El funcionario federal señaló que se encontraron dos problemas centrales en el sistema actual. El primero tiene que ver con el ahorro y las aportaciones que se estaban dando, las cuales no eran suficientes y eso generaba que para ciertos niveles de ingresos, la pensión resultara mínima.

“Por ejemplo, para un trabajador con hasta 40 salarios mínimos al momento que se retirara hoy recibiría únicamente el equivalente al 30% de su salario, es decir, las condiciones de vida cambiarían drásticamente en el momento que está trabajando, al momento que se retira”, dijo.

El segundo, indicó, tiene que ver con que México todavía es un país con alto grado de informalidad y que al crearse el sistema actual, se consideró que se transitaría relativamente rápido a un mayor nivel de formalidad y por ello se estableció que para tener acceso a una pensión garantizada se requerirían 1,250 semanas de cotización, el equivalente a 25 años de trabajo.

“Esto no quiere decir que los trabajadores no hayan trabajado 25 años, es decir, incluso podríamos pensar en trabajadores que han trabajado 15 años en el sector informal y 15 años en el sector formal, es decir, que hayan trabajado 30 años y que aún así por no cumplir con las 1,250 semanas no tienen acceso a una pensión garantizada”, expuso.

Herrera explicó que en el sistema de pensiones aportan tres entes: trabajadores, patrones, y el gobierno federal. Enfatizó que este último otorga más de 700 mil millones de pesos al año al sistema del ISSSTE y más de 300 mil mdp al del IMSS.

Estos son los objetivos y fines de la propuesta:

1- Se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40%. No obstante, los trabajadores que menos recibían, los que tenían hasta cinco salarios mínimos, van a aumentar de un 31% a un 54%, es decir, va elevarse alrededor de 70% lo que ellos estaban recibiendo.

2- El límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 a 15 años, después, va a subir paulatinamente. Esto, de acuerdo con el titular de la SHCP tiene el propósito de reconocer que hoy en día, un número importante de trabajadores ha dedicado su vida a trabajar, pero no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada.

3- Aumentará la aportación total de 6.5% a 15%. Fundamentalmente se incrementará, de manera paulatina, la aportación de los patrones de 5.15% a 13.87%. Herrera precisó que en un periodo de ocho años los patrones van a subir en 2.7 veces lo que ellos dan para el retiro de los trabajadores. La aportación que hace el Estado mexicano no cambiará, pero sí va a tener un cambio de composición.

¿Cómo están las aportaciones en el sistema actual y cómo quedarán?

Trabajadores: no se modifican

Ahora: 1.125%

Después: 1.125%

Patrón: se elevan

Ahora: 5.15%

Después: 13.875%

Gobierno: se transformarán en una cuota social concentrada en los trabajadores de menores ingresos

Ahora: 0.225% + cuota social hasta 15 salarios mínimos

Después: cuota social hasta 4 UMA

“Está cambiando el monto total de recursos para que los trabajadores tengan acceso a una pensión, pero no va a ser a costa de que tengan que ahorrar más los trabajadores y por tanto tengan que disminuir su ingreso disponible”, manifestó Herrera.

“El gobierno hoy hace una aportación en dos partes: cuota social 0.225%, la vamos a recomponer. El monto va a ser idéntico, pero va ir fundamentalmente a los trabajadores que tienen cuatro salarios mínimos con la idea de proteger a los trabajadores que ganan menos”, agregó.

Tomado de la agencia Aristegui Noticias: https://aristeguinoticias.com/2207/dinero-y-economia/reforma-al-sistema-de-pensiones-aumentara-40-fondo-de-retiro-de-trabajadores-herrera/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091%2F%2F