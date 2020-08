Unos tienen en abundancia y otros no tienen nada: Arzobispo

+ Ante la pandemia del Covid-19, el Jefe de la Iglesia católica de Oaxaca exhorta a compartir y hacer eucaristía; pide no desperdiciar lo que se tiene y si algo sobra que se comparta

OAXACA, OAX., agosto 2 de 2020.- El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos, dedicó su homilía dominical a pedir por las personas que debido a la pandemia del Covid-19 la están pasando muy mal al no tener trabajo y, derivado de ello, les faltan los insumos básicos para su alimentación, así como para quienes enfrentan la enfermedad desde sus hogares u hospitales.

Oaxaca es un estado muy pobre, con grandes carencias y necesidades, falta de alimentos y poca empatía, por lo que es importante que exista generosidad y sensibilidad entre las y los oaxaqueños, dijo.

Compartamos, hagamos eucaristía, pidió, y exhortó a que lo poco que se tiene no se desperdicie y si algo sobra que se comparta, “ya que hay quienes se la pasan desperdiciando lo que a mucha gente le hace falta, sin tener compasión de quienes en estos momentos necesitan la ayuda de otros”.

“Unos tienen en abundancia y otros no tienen nada; quienes tienen en abundancia no piensan que otros tienen que comer; junten los pedacitos para que todos comamos, pero muchos dicen: ¡ay no, ni que fuéramos pobres para comer lo de ayer! o simplemente buscan excusas o justificaciones para no ayudar”, manifestó.

Vásquez Villalobos consideró que si las personas están bien, al tener un trabajo seguro, una casa y comida, deben de reflexionar y no olvidarse de Dios, porque muchas veces, teniéndolo todo no son agradecidos; hasta cuando hay dificultades, sufrimiento o dolor se busca la fortaleza.

“Olvidémonos que nos cae gordo y mejor seamos buenas personas; seamos generosos y sensibles, extendamos nuestras manos, dejemos de dar tantas explicaciones y mejor ayudemos para que cuando lleguemos al reino del Señor éste reconozca nuestra labor en la tierra”, subrayó el Arzobispo.