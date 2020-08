La fe nos salvará, aunque consideremos que la barca se hunde: Arzobispo

+ Hay que creer en Dios para superar todas las pruebas y poder salir adelante, afirma Pedro Vásquez Villalobos

OAXACA, OAX., agosto 9 de 2020.- Durante la misa dominical, el Arzobispo de Antequera-Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos, pidió a las y los oaxaqueños tener fe y creer en Dios para superar todas las pruebas y poder salir adelante.

“Aunque sientan que la barca se hunde y la tempestad está sobre ustedes, su fe los sacará adelante, porque sentirán la fuerza divina y caminarán sabiendo que no van solos en el camino, que Dios va con ustedes y está en ustedes”, dijo a la feligresía católica.

También consideró importante que las personas busquen la tranquilidad para sentirse cerca de Dios y no en el abandono, por lo que resaltó la importancia de que cada uno tenga silencio en su interior y “eso le llevará a sentir mucha paz, mucho gozo en el Señor”.

Pidió “que Dios nos bendiga en esta semana de gran fiesta en honor a la Virgen de Asunción, aunque no se podrán repicar las campanas, ni echar cuetitos, tampoco bailar ahí en el castillo, en las calles o las calendas, porque no debe hacerse ante la pandemia del Covid_19.

El Representante de la Iglesia católica en Oaxaca comparó: “A ver… no hubo Guelaguetza y qué nos pasó? ¡Ah! Los que piensan en el dinerito dicen: ¿Cómo que no nos pasó, Monseñor, si nadie vino a hospedarse a nuestros hoteles, nadie pasó a nuestros restaurantes, nadie compró en nuestras tienditas; nuestra economía se vino abajo, andamos por los suelos… ¿Y no sabes andar por los suelos? ¿A poco tú no gateaste?… ¡Todos anduvimos por los suelos!… y nos fuimos levantando… ¡Ah! Eso mismo va a pasar. Nos vamos a ir levantando poquito a poquito”.

El arzobispo Vásquez Villalobos elevó sus plegarias y manifestó que “Dios bendecirá las labores esta semana y concederá la gracia de ser personas de gran fe y de gran confianza en el Señor”.