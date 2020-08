Banorte, Santander y BBVA sucumben ante múltiples fraudes

+ Les avisaron del banco sobre un movimiento inusual de su cuenta y en media hora ya no tenían nada: les bajaron casi un millón de pesos

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 20 de 2020.- Los fraudes bancarios no dejan de estar a la orden del día, es el eterno dolor de cabeza para los clientes. En tiempos de pandemia se vuelven una pesadilla, pues es más difícil resolver el conflicto y las instituciones financieras en México muchas veces se lavan las manos.

A finales de junio, la cuenta bancaria de una empresa se quedó vacía, le bajaron casi un millón de pesos, en una operación por demás extraña: empezó con una llamada del área de prevención de Banorte alertando al titular, acto seguido, en menos de media hora realizaron tres transferencias.

Desesperado y tocando varias puertas para tener de vuelta su dinero, un empresario que pidió el anonimato platica a EMEEQUIS que tiene claro que el fraude se planeó desde dentro del banco, pues no entiende cómo es que le llamaron para advertirle y sabiendo que era un movimiento inusual ¿por qué lo permitieron?

A casi dos meses del hecho, Banorte le ha mandado la resolución de su caso: no procede. Sin dar razones, se limita a esa respuesta, mientras, él y su socio se han endeudado para salvar su negocio que iba despegando. Han sufrido estragos en su salud mental, pues no pueden ni dormir de pensar cómo irán sorteando mes con mes los gastos de la nómina y otros pagos.

Les hackearon su cuenta para hacer las operaciones en la banca en línea. “Recibimos una llamada del área de prevención de Banorte, que de prevención no tiene nada y nos dijeron que nos estaban vaciando la cuenta, al final nos la dejaron en cero… somos muy precavidos, teníamos el dinero en cuenta corriente, porque íbamos a pagar nómina a finales del mes de junio. Cuando me dijeron eso inmediatamente contacté al director de la sucursal donde tenemos la cuenta, le dije lo que estaba pasando para que lo bloqueara, porque nosotros no estábamos haciendo los movimientos”.

Para dar de alta una cuenta nueva, te mandan un correo al mail registrado de la cuenta, el cual sólo puedes cambiar en sucursal, no lo puedes hacer en líneas, justamente por un tema de seguridad. ¿Cómo lo hicieron? no se tiene idea, pero dieron de alta la cuenta, yo creo que eso es interno, porque tenían demasiada información, dice el empresario.

UN PROBLEMA CRECIENTE

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha reportado en los últimos años un gran crecimiento de los fraudes cibernéticos, la mayoría por comercio por internet, pero también se incluye la banca móvil, las operaciones por internet de personas físicas y morales, así como pagos por celular.

En 2015, el número de quejas por fraudes cibernéticos se situó en las 790 mil 936, pero estas incrementaron sustancialmente: para 2019 fueron 5 millones 887 mil 729, hay un aumento de 644%.

De la proporción de quejas, los fraudes tradicionales ocupaban la mayor proporción, pues en 2015 representaban 80% y los cibernéticos sólo 20%, sin embargo, el año pasado, los cibernéticos ya significaban 65%.

En Twitter otra persona expuso un caso similar, pero con Santander: “Nos clonaron la cuenta empresarial y la vaciaron. Con la mano en la cintura se lavan las manos… lo preocupante es que es dentro del mismo banco, no se entiende de otra manera”, escribió el pasado 11 de agosto Rafa Escobar, quien ya inició una demanda penal y lo hará también por la vía mercantil.

Esta denuncia detonó varias más dentro de la red social. Otros respondieron que estaban en la misma situación con el propio Santander, pero se suman quejas de BBVA, Banorte y Citibanamex.

Un cuentahabiente de Citibanamex reclamó estar media hora al teléfono para reportar que le habían vaciado la cuenta “gracias a su deficientes candados de seguridad”

Otra más, le ponía una queja directa a BBVA: “Me hicieron fraude por medio de la aplicación, vaciaron mi cuenta y BBVA no quiere hacerse responsable”.

Esto no se limita a cuentas grandes. Otro usuario contactado por EMEEQUIS indicó que, hace unos días, lo despojaron de 10 mil pesos, pero no se había dado cuenta, porque Santander nunca le mandó las notificaciones. Fue hasta que entró a su aplicación móvil que vio que tenía 35 cargos. El banco le ha dicho que lo está revisando y que tendrá una respuesta hasta el 30 de septiembre.

A decir de la Condusef, los bancos tienen 45 días para emitir una resolución a los clientes sobre si procede o no su reembolso.

Si bien se puede observar un cúmulo de denuncias, según la misma Condusef, las quejas interpuestas por los cuentahabientes han disminuido 46.5% en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2019.

No obstante, esto no se debe a que haya menos incidentes, sino por el confinamiento, pues las oficinas de la Condusef cerraron y se abrieron canales digitales para ello. Hasta antes de la pandemia, la mayoría de las quejas se atendían de manera presencial. El organismo público anunció que ya abrieron sus unidades de atención a usuarios, pero sólo serán por medio de citas y trámites específicos, lo cual se puede realizar a través de su portal.

Además, ha puesto a disposición una página web especial para fraudes financieros, en la que explica la forma de operación y tipos de estafas, así como información para protegerse: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php.

HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

El empresario que sufrió el desfalco de un millón con Banorte dice que hará todo lo que esté en sus manos para recuperar su dinero. La atención del banco hasta el momento no ha sido la mejor y hasta le han insinuado que el “fraude” lo hicieron él y su socio.

“Somos gente trabajadora, no somos megaempresa, íbamos creciendo y esto es un golpe durísimo, justo cuando pensábamos dar otro paso adelante, ahora estamos endeudados”.

Pide al banco que se les dé un dictamen cibernético, no sólo que les digan que no procede su reclamación, ya que no fueron 100 pesos los que les quitaron. Ya han contratado un abogado para interponer una denuncia contra el banco, primero lo harán en Condusef, aunque a su parecer ésta es de “chocolate”, pero son trámites que se tienen que hacer.

Lamenta que no se pueda estar 100% confiado de que su dinero estará a salvo, y es que asegura que es algo interno.

“Yo no creo en las coincidencias y es aquí donde me empieza a oler mal el asunto. Nosotros como empresa habíamos estado buscando una línea de crédito revolvente del banco, llevamos siete años con esa cuenta en Banorte y nunca nos había ofrecido nada, entonces hablé con el director de la sucursal y me dijo: mándame toda la documentación. Ya ves que te piden todo, casi casi hasta el acta de nacimiento de tu mascota.

“Mandé muchísima información al banco, justamente con la intención de que me dieran esa línea de crédito, es demasiada coincidencia que, dos semanas después, cuando vamos a pagar la nómina más grande de la historia de la empresa, y cuando estos tipos tenían acceso a toda la información, nos pasa esto”.

OTRA DE BANORTE

En enero de este año, dos empresarios de Colima, Jorge Íñiguez Larios y Ramón Montaño, denunciaron públicamente a Banorte (foto principal) por cuantiosas transferencias que no reconocieron. Íñiguez Larios (falleció en marzo pasado en un accidente), había comentado que fueron dos movimientos a una beneficiaria de Banco Azteca, uno por 129 mil pesos y otro de 178 mil.

Mientras que Ramón Montaño acusó que le habían vaciado su cuenta: le quitaron 334 mil pesos. En ambos casos Banorte no se hizo responsable, según dieron cuenta medios locales.

Aunque en muchos casos se sospecha de la participación de personal de los bancos, dichas instituciones también son objeto constante de ataques cibernéticos externos.

APROVECHAN DEFICIENCIAS DE VALIDACIÓN

De acuerdo con el Banco de México, en 2019 se registraron ocho principales incidentes cibernéticos en el sistema financiero nacional, que dejaron una afectación por 784.7 millones de pesos. El de mayor monto fue un fraude ejecutado por personal de terceros que laboraba al interior de la institución, mediante la inyección de operaciones apócrifas de depósito de intereses a cuentas de cheques con un archivo para carga por lote, desde un ambiente de desarrollo.

También destacan dos incidentes en los que después de iniciar una sesión en un dispositivo móvil con claves robadas a los clientes, los atacantes lograron vulnerar los controles de la aplicación del Banco, para enviar transferencias a cuentas no preregistradas por el cliente, aprovechando deficiencias en los procesos de validación y control del sistema.

Tomado de la agencia EMEEQUIS: https://m-x.com.mx/al-dia/nos-vaciaron-la-cuenta-banorte-santander-y-bbva-sucumben-ante-fraudes?utm_source=Whatsapp&utm_medium=aldia&utm_campaign=vaciaroncuentas