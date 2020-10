Don Timoteo, de 82 años, termina su primaria con el IEEA Oaxaca

+ Obtiene su certificado con un promedio de 9.

OAXACA, OAX., octubre 1 de 2020.- En el Día Internacional de las Personas de Edad, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la directora general del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA Oaxaca), Miriam Pilar Liborio Hernández, reconoció el esfuerzo de las y los educandos mayores, como don Timoteo Pacheco Rodríguez, de 82 años de edad, que concluyó su educación primaria con el apoyo de esta instancia.

De acuerdo con datos del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) al 30 de septiembre de este año, en Oaxaca se han atendido a 9 mil 410 adultos mayores, entre ellas 6 mil 378 son mujeres y 3 mil 32 hombres, siendo la región del Istmo los más activos con 2 mil 69, seguido del Valle Central con mil 744 y la Mixteca con mil 649, sólo por señalar las tres primeras posiciones.

Don Timoteo Pacheco Rodríguez forma parte de estas estadísticas, ya que con sus de 82 años, concluyó su preparación primaria y una de las personas que recibió recientemente su certificado de aprobación con un promedio de 9.1.

“Si Dios me da vida, seguiré con mis estudios para terminar mi secundaria”, expresó.

El educando, quien es originario de Pluma Hidalgo, pero radica desde hace varios años en la Ciudad de Oaxaca, se dedica a la venta de café, “porque vengo de las zonas cafetaleras”.

Detalló que combinó su actividad comercial con la estudiantil, “trabajaba en las mañanas y en las tardes, hacía la tarea, repasaba, estudiaba los libros que me dieron y hacía mis planas y mis números”.

Reconoció que el estudio a su edad no es fácil, pero con constancia todo se puede. “Repasaba y contestaba lo que me ensañaban, hubo mucha coordinación con los maestros -asesores del IEEA Oaxaca-”, detalló. En este esfuerzo contó con el apoyo su familia, pero principalmente de uno de sus nietos. “Ellos siempre me apoyaban, en repasar lo que no sabía”.

Don Timoteo agradeció a sus asesores y familia por el apoyo brindado, así como al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador por la oportunidad para concluir sus estudios básicos.

Durante la firma del convenio de colaboración entre el IEEA Oaxaca y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que se llevó a cabo recientemente, Liborio Hernández entregó certificados de estudios, entre éstos, el de don Timoteo a quien felicitó, ya que obtuvo una importante calificación.

Resaltó el ejemplo que representa, ya que dijo, “nunca es tarde para aprender y construir los sueños. Es una inspiración para muchos jóvenes hombres y mujeres que no han podido concluir sus estudios”.