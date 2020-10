Vacían cuentas en Santander; alistan denuncia penal colectiva contra el banco

+ A Jesús le bajaron 408 mil, a Evelyn 100 mil y a Luis Felipe más de 1 millón de su cuenta empresarial; usuarios padecen fisuras de la banca electrónica y advierten: “vamos hasta las últimas consecuencias”

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 de 2020.- A Jesús le robaron 408 mil pesos de su cuenta, con los que iba a comprar un terreno y construir. A Evelyn, 100 mil pesos, un dinero que guardaba para el pago de su hipoteca. A Luis Felipe le vaciaron su cuenta empresarial: se llevaron 1 millón 100 mil pesos. Muchos han sido víctimas de fraude en Santander, a través de su banca electrónica.

Y no son los únicos.

Ante la indiferencia del banco y su negativa a regresarles su dinero por declarar improcedentes sus reclamaciones, se ha organizado un grupo de Facebook que abrió a finales de septiembre pasado: ya son casi 60 personas y haciendo cuentas de cada uno, son al menos 40 millones de pesos que les han robado.

Luis Felipe asegura a EMEEQUIS que no se van a dejar, “nos vamos a las últimas consecuencias… nos defenderemos a muerte”. Varios de los integrantes ya han interpuesto denuncias ante diferentes fiscalías de los estados, pues esto es un problema a escala nacional. Otros ya están en vías de juicios mercantiles y, finalmente, esperan proceder mediante una denuncia penal colectiva contra el banco.

Todos coinciden en que los fraudes en Santander se han agudizado en los últimos meses, pues por lo menos en el caso de Jesús, Evelyn y Luis Felipe, fueron entre julio y septiembre.

El año pasado, en el Buró de Entidades Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), se registraron 7 millones 415 mil 860 reclamaciones contra los bancos, un 70% entra en el rubro de “posibles fraudes”.

Banco Santander fue la segunda institución con más reclamaciones, al reportarse casi 1.6 millones, solo por detrás de Banamex, que tuvo 1.7 millones.

El monto reclamado por los clientes de Santander fue de 6 mil 714 millones de pesos en total, de los cuales sólo se abonó un 38% (2 mil 519 millones).

JESÚS: LE ROBARON AHORROS DE 10 AÑOS

Por estos días, Jesús estaría concretando la compra de un terreno donde construir y hacerse de un patrimonio, pero tuvo que cancelar el trato, porque le robaron 408 mil pesos de su cuenta de nómina de Santander: eran los ahorros de 10 años de trabajo.

Él fue víctima del llamado SIM Swapping: el mes pasado, esta revista digital publicó el caso de Diana, en el que esta modalidad de robo se hizo a través del chip del celular. Los afectados pierden la señal, pues alguien más se ha apoderado de él, y tienen acceso a las cuentas bancarias.

El pasado 31 de agosto, Jesús se quedó sin señal en su celular, pero pensó que había sido una falla en la red de Telcel. Al otro día, cuando se conectó al Wi-Fi, le empezaron a llegar correos de Santander en los que le decían que se había dado de alta una tarjeta de Banorte a la cual se le hizo la transferencia. De acuerdo al rastreo se trata de Proveedora Industrial Canmar S.A. de C.V., misma de la que no hay huella por ningún lado.

Jesús cuenta a EMEEQUIS que, aunque se hubiera dado cuenta a la hora que se hicieron las operaciones, no hubiera podido hacer nada, ya que no contaba con su número y sólo a través de este puede autenticarse en la línea de emergencia de Santander: “El pinche banco no me iba a auxiliar por el simple hecho de no tener mi línea”.

La investigación también la tiene contra Telcel, porque le dieron su chip a otra persona que fue a solicitarlo.

El 1 de septiembre acudió a una sucursal de Santander en Texcoco, Estado de México: tardaron tres horas para poderse enlazar con el corporativo para cambiar las claves y bloquear su Super Token, pero una vez que se pudo hacer, dice que a los pocos minutos y estando con los ejecutivos, dispusieron de 34 mil pesos de su tarjeta de crédito. Para su fortuna, ellos se dieron cuenta y le devolvieron ese dinero.

No así con los 408 mil, pues el 21 de septiembre el banco le respondió que la reclamación era improcedente, que porque sus datos eran confidenciales y él era responsable.

Hace dos semanas, Jesús interpuso su denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Edomex. El 20 de este mes tiene que ratificar. Igualmente, puso su queja ante la Condusef, la cual no ha tenido respuesta, pero con desánimo intuye que poco hará en su defensoría, por lo que analiza irse al juicio mercantil.

“Eran mis ahorros de 10 años, fue un impacto fuerte tanto económico y emocional, a los 8 días del fraude íbamos a comprar un terreno para empezar a construir. Tengo 40 años y afortunadamente tengo un trabajo, pero es empezar de cero”.

EVELYN: TRATARON DE DEJAR EN CERO SU CUENTA

A pesar de que Evelyn tiene sus ahorros en una denominada cuenta creciente en Santander, en la cual no se puede ver el dinero que tiene disponible, le hackearon sus datos y activaron el Super Token. De alguna manera lograron transferir por medio de la banca electrónica 100 mil pesos a su cuenta de nómina y de ahí retiraron el dinero.

Esa era parte del dinero que ella tenía para pagar su hipoteca. Señala que en un principio sintió tristeza y ahora ya es coraje, al ver el descaro con el que se hacen los robos y que el banco no da la cara.

“Un banco debería brindarte seguridad y confianza porque tiene que cuidar tu dinero y Santander no cumplió, permitió que lo robaran y no hace nada, no me importa lo que me tarde y lo que me cueste, pero no me voy a dejar, y si, me voy a ir a juicio mercantil para recuperar mi dinero”, dice a EMEEQUIS, decidida y tras haber agotado todos los recursos con el banco.

A ella le sustrajeron su dinero el pasado 23 de julio. Inmediatamente bloqueó todo y al siguiente día se presentó a una sucursal de Santander en Metepec, Estado de México. Al exponer lo sucedido, la ejecutiva le dijo que eso no era posible, porque no tenía activado su Super Token.

“Yo le decía a la ejecutiva: yo, que soy la titular y estoy en la sucursal contigo, no puedo retirar mi dinero, porque lo que quedó lo quería sacar y me lo congelaron un mes”.

La pasaron a la zona de fraudes, donde bloquearon su Super Token y pusieron como requisito que para desbloquearlo tenía que ir la titular a la sucursal y un ejecutivo tenía que hacer la llamada. Vaya sorpresa que se llevaron, porque estando ahí, y a los cinco minutos de hacer el procedimiento, lo desbloquearon para intentar sacar lo que había quedado de dinero.

“Entonces dices: Tiene que ser alguien de dentro porque no hay más. Santander no puede reconocer que tiene cero seguridad cibernética o que son sus mismos empleados quienes están cometiendo estos robos. Le juegan a que nos vamos a cansar, que no vamos a querer invertir, porque hay que pagar perito, abogado, y por eso abusan”.

Al igual que con Jesús, Santander determinó que el reclamo de Evelyn era improcedente. En estos días está por poner su denuncia en la Fiscalía de Justicia del Edomex. Es así como decidió no quedarse callada, subió un video a sus redes sociales, muchos la empezaron a contactar y así se hizo el grupo en Facebook. “Hay que hacer ruido para que sepan cómo están operando”.

LUIS FELIPE: LE QUITARON MÁS DE UN MILLÓN

“Ahora a los ladrones les es más redituable robarnos cibernéticamente, roban más dinero, gente coludida con el banco, definitivamente”, comenta con molestia Luis Felipe, un empresario de Guadalajara que se dedica a la fabricación de maquinaria para la industria minera.

El 31 de agosto sufrió un robo de un millón 100 mil pesos de su cuenta Pyme en Santander, se hicieron seis transferencias por la banca electrónica y este es el segundo trago amargo con el banco: pero esta vez no se va a quedar de brazos cruzados.

“Es una cuenta que tengo de mi negocio y que tengo asegurada, tiene token y todo un sistema de seguridad y no estamos de acuerdo, no es la primera vez que nos pasa. En otra empresa que tengo me pasó algo similar, entonces, estamos haciendo algo masivo y queremos llegar a nivel presidencial. El año pasado me robaron 200 mil pesos, también Santander”.

Usuarios de Santander se quejan de la falta de respuesta ante fraudes cibernéticos. Foto: Arturo Pérez / Cuartoscuro.com.

Entraron a su APP móvil y mediante la banca electrónica con la suplantación de identidad le robaron. La anomalía viene desde que el banco no le respondió: esto fue un lunes 31 de agosto y se dio cuenta alrededor de las 6:30 de la tarde. Tardó dos horas en reportarlo en la línea de emergencia, “lo único que hicieron fue suspender la banca, cancelar todos los accesos y bloquear la cuenta, no nos quisieron levantar folio ese día”.

El 1 de septiembre fue a la Fiscalía de Jalisco a levantar su denuncia. Fue hasta un día después que les levantaron el folio en Santander. A los 17 días, la misma respuesta: su reclamo era improcedente, ya que las transferencias se habían hecho bajo las políticas del banco, “así, sin demostrar nada más”.

“Ya tenemos peritos informáticos y abogados, no caeré en el error del año pasado, nos iremos con todas las de la ley para que nos regresen el dinero. Hay un problema grave, hay mafias violando todos los sistemas de seguridad, está desatado el crimen organizado con Santander”.

Mientras tanto, según los resultados financieros del segundo trimestre del año de Santander, el banco continúa aumentando el número de sus clientes digitales y móviles en un 31% y 38% año a año, respectivamente.

Actualización: Respecto a lo señalado por los entrevistados, Banco Santander informa que el banco emite una resolución no favorable “cuando se acredita que las operaciones se realizaron con los accesos y contraseñas que solo están en poder del cliente”. Además que “no existe ningún elemento que sustente la participación de personal del banco en estos eventos”. La institución bancaria recuerda que “nunca pide información sensible por medios de llamadas, mensajes de texto o en redes sociales”.

