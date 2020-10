‘El Padrino está en la tele’, clave para descubrir sus nexos con el narco: NYT

+ Azam Ahmed y Alan Feuer, reporteros de The New York Times, narran la forma en que se descubrió la identidad del ex Secretario de la Defensa Nacional de México al que los delincuentes intervenidos llamaban “El Padrino”

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 de 2020.- Luego de meses de intervenir las conversaciones de los miembros de un cártel que hablaban de una figura poderosa y sospechosa a quien llamaban “El Padrino”, los agentes de seguridad estadounidense dieron con la identidad del sujeto.

Se tenían sospechas de que se trataba de un alto funcionario del ejército mexicano y así fue: el Padrino era el entonces secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos.

De acuerdo con cuatro funcionarios estadounidenses involucrados en la investigación citados por The New York Times, una de las personas bajo escucha le dijo a sus compañeros del cártel que el Padrino justo estaba en la televisión en ese momento. Los agentes rápidamente consultaron de quién se trataba y se dieron cuenta de que era Cienfuegos.

“Los agentes llevaban meses tras sus pasos, y sospechaban que este personaje central del narcotráfico era, en realidad, un alto funcionario del ejército mexicano. De pronto, una de las personas vigiladas le dijo a sus compañeros de cártel que ‘El Padrino’ estaba en la televisión en ese mismo momento. Los agentes revisaron rápidamente para ver quién era. Encontraron que era el Secretario de Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda”, narraron Ahmed y Feuer.

“Fue una sorprendente muestra de la profundidad con que se extienden los tentáculos del crimen organizado en México, y el jueves por la noche, las autoridades estadounidenses detuvieron al General Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles mientras viajaba con su familia. Incluso para México, un país habituado a menudo a la violencia y la corrupción implacables que durante años han atenazado al país, la detención fue poco menos que extraordinaria y perforó el halo invencible del que han gozado las fuerzas armadas de la nación desde hace tiempo”.

El general Cienfuegos fue secretario de Defensa durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, que terminó hace un par de años su mandato. Cienfuegos está acusado de lavado de dinero, tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana desde finales de 2015 hasta principios de 2017, según la denuncia presentada y ahora divulgada en el Distrito Este de Nueva York el viernes.

La detención del general tiene lugar tan solo 10 meses después de que Genaro García Luna, otro alto funcionario mexicano, fuera acusado en Nueva York de aceptar sobornos mientras estaba en el cargo, para proteger al cártel de drogas de Sinaloa.

García Luna fue jefe de la Agencia Federal de Investigación de México de 2001 a 2005 y durante los seis años siguientes se desesmpeñó como secretario de Seguridad Pública de México.

“La dificultad de trabajar en México donde hay este nivel de corrupción es que nunca sabes realmente con quién trabajas”, dijo Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por su sigla en inglés).

“Siempre hay una preocupación de que los agentes de seguridad mexicanos te arriesguen, arriesguen a un informante o comprometan una investigación”.

El NYT destaca que de ser ambos sentenciados, significaría que dos de las figuras de más alto rango y con más respeto entre los comandantes que supervisaron la guerra de México contra el narcotráfico trabajaban en conjunto con el crimen organizado y ayudaron a que los cárteles continuaran asesinando a una cantidad récord de mexicanos.

QUE SE INVESTIGUE A LA DEA, PIDE AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó que se investigue a la DEA en medio del proceso judicial que se sigue al general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada.

Afirmó que entre la DEA y Cienfuegos había “un plan conjunto” y la oficina estadounidense “estaba completamente metida en la Secretaría de Marina”.

El mandatario habló después de presidir el evento de Sembrando Vida en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.

El Presidente señaló que, se debe diferenciar la conducta del general Salvador Cienfuegos y la de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Explicó que no habrá una limpieza en el Ejército sino hasta que el Gobierno de Estados Unidos demuestre la culpabilidad de Cienfuegos.

“No es profesional y no es justo culpar a toda la oficialía del Ejército de estar involucrada con este caso, repito, si es que se demuestra que el Secretario está involucrado. Aun en ese caso, si él resultara responsable, no es lo mismo el General Secretario Cienfuegos que una institución como la Secretaría de la Defensa“, sostuvo.

“Deberían los de la DEA informar sobre su participación en todos estos casos, porque indudablemente ellos convivieron tanto con García Luna como con el general secretario del sexenio pasado”. ¿Y ellos -preguntó- no tuvieron responsabilidad, por ejemplo, en la introducción de las armas en el operativo de Rápido y Furioso, que fue una propuesta, un diseño aplicado desde Estados Unidos?”

“¿Por qué solo se acusa, se involucra a quienes han participado en estos hechos en México y ellos no hacen una autocrítica, una reflexión de toda la intromisión de esas agencias en México, porque sin duda ellos operaban, entraban con absoluta libertad al país, hacían lo que querían. Claro, se los permitían”.

Cuestionó que se aceptara “que metan armas para supuestamente de esa forma enfrentar a la delincuencia organizada; armas que se salieron de control y que causaron la muerte a muchos. Este fue un plan gubernamental, conjunto. Es decir, gobierno de Estados Unidos, gobierno de México”.

Claro que “estuvo muy mal lo que hicieron los gobernantes mexicanos, porque no se debe permitir que extranjeros intervengan en asuntos que solamente corresponden a los mexicanos. No se cuidó la soberanía de nuestro país”.

López Obrador ha dicho que en México no hubo ni hay una investigación sobre el general Cienfuegos porque no existe una denuncia, ni tampoco información para llevarla a cabo. Según confió el mandatario, el actual Secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, le ha dicho que “,,,no se tenía esa impresión de que el secretario estuviera involucrado en este asunto”. Para López Obrador, la acusación contra Cienfuegos de proteger a un cártel de la droga- se trata de un delito “muy grave” que debe ser castigado. “Si esos oficiales están todavía en activo, tienen que ser retirados de sus cargos y sometidos a juicios para que se aplique la ley y no haya impunidad”.

Ahora es distinto. “Yo le agradezco mucho al presidente Donald Trump, porque de entrada, cuando hemos tenido problema difíciles, me ha hablado para decirme: le envío ayuda, les apoyamos y le he dicho gracias, nosotros vamos a resolver nuestros asuntos, sin injerencia.

“Claro, el no lo hace en el plan de quererse meter en México, de mandar en México; lo hace para ayudar, para cooperar, pero es importante decir México es un país independiente, soberano”, añadió.

