Fernando Savater presenta ‘La peor parte’ en la 40 FILO

OAXACA,OAX., octubre 29 de 2020.- El escritor y filósofo español, autor de más de 50 obras, Fernando Savater, presentó su libro “La peor parte” en el marco de la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO); estuvo acompañado por Rosa Beltrán, quien guió este encuentro virtual entre el autor y sus lectoras y lectores.

“La peor parte” no es una autobiografía de Savater, aunque contiene “la mejor y la peor parte” de su vida. Lo escribió para guardar en la memoria y las letras a su compañera de vida, Sara Torres Marrero, conocida como Pelo Cohete, con quien compartió 35 años. Es un canto emocionado a la vida, una llamada a amar y disfrutar en todo momento con la persona amada.

En el texto está la pérdida, la ausencia, el derecho o no al olvido, la muerte, el dolor, la enfermedad, pero también la lucha, el compromiso, el sexo, las risas, las bromas, las complicidades. Savater reflexiona todo esto a través del personaje entrañable que fue Sara.

“El libro no trata de mi dolor, soy vanidoso, pero no tanto. El libro trata de ella, yo quería hacer un libro que recogiese el recuerdo de ella de tal manera que los lectores la echaran de menos, mi sueño secreto es que los lectores la conocieran. Yo necesito contarlo ahora que de alguna manera se ha alejado de mí, quiero conservarla a través de la palabra y la literatura, y para sentir la compañía de quienes leyeran sobre ello”, dijo Savater durante la presentación.

“Yo siempre digo que los seres humanos son irrepetibles, pero a Sara se le notaba enseguida. Todos esos años no fue simplemente una vida de pareja, afrontamos situaciones peligrosas, corrieron en riesgo nuestras propias vidas. Ella demás llevó una vida muy dura”, apuntó sobre su pareja quien nació en la pobreza y recorrió varios rincones de España.

“Lo que trae el amor es que uno deja de vivir para algo y empieza a vivir para alguien. Yo lo que quería es que ella me quisiera más y darle gusto con lo que yo escribía. Es verdad que por una parte te motiva mucho. No todo el mundo tiene la suerte de tener a alguien a su lado, que además es una excelente lectora de lo que haces y te da grandes ideas”, recordó el escritor en la charla plagada de recuerdos y nostalgia.

Fernando Savater ha sido investido con varios doctorados honoris causa otorgados por universidades de España, Europa y América, y ha recibido diversas condecoraciones, como la Orden del Mérito Constitucional de España y la Orden Mexicana del Águila Azteca, entre otras. Algunos de sus libros han sido traducidos a más de veinte idiomas.

UN VISTAZO A LA LITERATURA MAYA EN LA 40 FILO

A fin de seguir aprendiendo sobre la literatura realizada en la diversidad lingüística de México y el mundo, la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) llevpo a cabo la mesa Creación literaria en dos lenguas, donde participaron las escritoras Alejandra Sasil Sánchez y Gabriela Jáuregui, con la lingüista Yásnaya Elena A. Gil como moderadora.

Sasil Sánchez, hablante de maya, relató cómo empezó a escribir en su lengua durante su juventud, pese a que en la escuela sólo se le enseñó a hacerlo en español. Fue su padre quien la motivó a hacerlo en sus comunicaciones cotidianas, ya sea en los mensajes de celular, correo electrónico u otras plataformas digitales. “Mi papá y mamá que pensaban que si no me me enseñaban nadie más lo iba a hacer”.

“Algo muy importante que me dijo y se me quedó grabado en cuanto a este proceso de escritura es que mientras él y yo nos entendiéramos no importaba cómo estuviera escrito”. De esta manera y sin esperar a que el estado u otra institución la alfabetizara en su lengua, esta familia tuvo la iniciativa, preocupada por preservar el maya.

De esta manera y tiempo después, Sasil Sánchez entró de lleno a la literatura en su lengua, experiencia que no ha estado exenta de obstáculos. Mencionó, por ejemplo, que los editores monolingües de español hacen su trabajo desde la perspectiva de aquel idioma, sin considerar las particularidades del maya. “Es necesario empezar a mirar nuestros textos bajo nuestra estética, bajo lo visual que pueden llegar a ser con todo lo que eso implica”.

“Como escritores es necesario que sepamos como se plasma nuestra lengua en el papel, como es visualmente y con los editores tiene que concertarse eso. Porque sólo estamos acostumbrados a como se plasma visualmente el español”, agregó.

Al cuestionársele si hay lectores y para los libros en lenguas indígenas, la escritora dijo que sí, pero nombró algunos factores que imposibilitan la llegada de los textos al público, entre ellos la distribución. “Que las personas hablantes tengan el acceso a ellos. Lo importante es justo eso, que los libros empiecen a tener esa potencia y a estar visibles en espacios donde antes era imposible hacerlos llegar como las comunidades mismas”.

“DIARIO DE LA PANDEMIA”: LA EMERGENCIA DESDE DIVERSAS VOCES

La Revista de la Universidad de México y la Dirección General de publicaciones de la UNAM han publicado de manera impresa y virtual Diario de la Pandemia, obra que reúne textos de autores de diversos países quienes abordan desde su mirada y palabras la emergencia sanitaria por COVID19, que ha impactado en todo el mundo.

Para hablar sobre este Diario, la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) convocó de manera virtual a Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM. Asimismo, a Alejandra Costamagna, Daniel Alarcón y Pedro Mairal, quienes participan en la antología. Yael Weiss fungió como moderadora de esta presentación.

“Esta es la antología más importante que se ha hecho en lengua española recogiendo testimonios de muchos autores de muchas generaciones, al calor de los acontecimientos de la pandemia, al calor de las sorpresas que se vivían. Era necesario escuchar voces imprescindibles de nuestra época para compartir esta experiencia humana, ponernos en el lugar de personas que la han sufrido y padecido en muchas partes del mundo”, dijo Volpi sobre la publicación.

Costamagna, originaria de Chile, comentó que su texto aborda la paradoja de la llegada de la pandemia a su país, en un momento de gran efervescencia política: marchas, mítines, protestas, asambleas, que de un momento a otro cesaron para cumplir con el confinamiento. “Era frustrante y complejo, pero por lo que apostaba en el texto es que si ya habíamos hecho este ejercicio de protesta, teníamos el ADN de lo colectivo instalado”.

Recalcó que en días recientes los chilenos lograron que se aprobara la reformulación de su constitución, pese al encierro obligado que interrumpió los movimientos sociales. “Qué alegría haber visto que esa revuelta se mantuvo como una especie de fantasma que traspasó los muros”.

Alarcón es de Perú pero lleva 20 años radicando en Nueva York, Estados Unidos. En su texto cuenta su regreso a la ciudad estadounidense luego de un viaje de trabajo. “Volví a Nueva York y ya era una zona de guerra, se escuchaban sirenas constantemente. Es un texto muy personal, en que tengo toda es geografía de la ciudad en mente mientras caía encima la pandemia y pensar, esto algún día va a terminar pero ¿va a ser la misma ciudad? Esa es la esencia del ensayo”.

Mairal, en su texto “Los náufragos”, narra por su parte el descubrimiento del vecino en los meses de encierro en casa, donde la ventana, el balcón o la terraza fueron los únicos portales al mundo exterior.

Como ellos, numerosos escritores narran en diferentes géneros y con su estilo particular lo vivido en diversos países durante los meses de emergencia. En esta ocasión, compartieron un poco con el público de la 40 FILO.