Involucra Rosario Robles a Meade y Videgaray en la ‘Estafa maestra’

+ La ex titular de Sedesol y Sedatu “está desesperada, enferma y se siente traicionada por sus ex jefes”, informa su abogado Epigmenio Mendieta

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 de 2020.- La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles Berlanga se tardó un año y tres meses en tomar la decisión de colaborar con las autoridades del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Después de que su ex colaborador —y brazo derecho en la dependencia que encabezaba— Emilio Zebadúa se decidiera a confirmar que sí hubo desvíos de recursos a través de la Estafa Maestra para financiar campañas, Robles Berlanga aceptó que no tenía más opción que hablar ante las autoridades.

Está “desesperada, enferma y se siente traicionada”, dijo su abogado Epigmenio Mendieta al portal de noticias Animal Político.

De acuerdo con el sitio web, la decisión la tomó a petición de su hija Mariana Moguel, durante una de sus visitas al penal de Santa Martha Acatitla, donde está encarcelada.

“¿Cuánto tiempo más vamos a resistir esto, mamá? Ellos nos tienen abandonadas, tú estás enferma, ellos se favorecieron económicamente y tú simplemente por lealtad estás aquí”, le dijo su hija a la ex funcionaria, según el portal.

El cambio de opinión de Robles, respondería a que los cargos que se le imputan por delincuencia organizada, amenazan con dejarla de por vida en la cárcel, que a decir de su abogado, no lo merece porque no se quedó con ningún solo peso del dinero desviado.

La ex titular de la Sedesol declarará entonces que los recursos desviados tuvieron como destino la campaña presidencial de José Antonio Meade, a petición de Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda.

También señalará que los desvíos de la Estafa Maestra fueron utilizados para la campaña intermedia del PRI en 2015, la del Estado de México en 2017, con la que Alfredo del Mazo llegó a la gubernatura.

“Entonces ella (Rosario) toma la decisión de protegerse, de querer salir de la cárcel, de estar con su hija que también está enferma, y está enferma ella misma y entonces… ¿por qué cuidar a aquellos que la traicionaron? ¿Por qué cuidar a aquellos que no la han acompañado en el proceso y ni siquiera le han brindado la posibilidad de un apoyo ni moral ni económico para poder enfrentar su proceso?”, dijo el litigante a Animal Político.

El sitio menciona que la ex funcionaria se encuentra además en una situación económica delicada, pues en casi un año y medio de proceso en su contra los ahorros de su familia se han ido en defenderse. Tan solo uno de los peritajes que necesitaba para presentarlos en juicio, y que no ha podido pagar, asciende a casi 200 mil pesos.

Señala también que ni Peña Nieto, ni Osorio Chong, se han acercado para apoyarla en ningún sentido, ni con dinero, ni con llamada telefónica.

“Entonces está desesperada. Realmente ahorita está enferma. La acusación de delincuencia organizada es la que la lleva a decidir que este es el momento o si no se va a quedar de por vida en la cárcel. El ánimo de combatir y defenderse lo quebraron con este nuevo proceso”, agregó su defensor a la citada publicación.

Videgaray lo niega y acusa a Rosario Robles de mentirosa

A través de una carta, el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, rechazó las acusaciones sobre su supuesta participación en la Estafa Maestra, realizadas por la defensa de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Difundida la tarde de este martes en su cuenta de Twitter, el también ex secretario de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que la desesperación de Robles Berlnga por recuperar su libertad no puede justificar las mentiras.

“Lamento profundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin fundamentos para tratar de librar su situación legal (…) la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir la verdad”, dijo el ex funcionario.

La respuesta del considerado “mano derecha” del ex presidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), acontece después de que el abogado Sergio Arturo Ramírez anunció que Rosario Robles será testigo colaboradora de la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de llevar su proceso en libertad, como sucedió hace unos meses con Emilio Lozoya, ex director de Pemex durante el escandalo de Odebrecht.

“Es completamente falso y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta en la llamada Estafa Maestra y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo

Videgaray explicó que en el sexenio pasado él no era superior jerárquico de Rosario Robles ni tuvo relación con ella a pesar de ser compañeros de gabinete y que los subordinados de la ex funcionaria tampoco recibieron instrucciones de su parte”, señala Videgaray en su escrito.

Esta nota fue tomada de la agencia Polemón: https://polemon.mx/robles-suelta-la-sopa-embarra-a-meade-y-videgaray-en-estafa-maestra/