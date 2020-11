López-Gatell explica el plan preliminar de la vacuna anti-Covid en México

+ “La mayoría de las críticas en medios están ligadas a grupos de interés”, afirma el Subsecretario de Salud federal y anuncia que en la vacuna primero van los servidores públicos en riesgo y luego las y los mayores de 60 años con comorbilidades; los menores de 18 años no entran en etapa inicial, aclara

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 de 2020.- Los primeros mexicanos en recibir la vacuna serán servidores públicos que están en el frente de batalla contra la Covid-19: médicos, enfermeras, personal del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, policías locales. Enseguida serán beneficiadas las personas mayores de 60 años y quienes presentan comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades respiratorias y cardiacas. Los menores de 18 años no estarán incluidos en las primeras etapas.

Hugo López-Gatell recibe a EMEEQUIS unos minutos después de informar que México superó la barrera de las 100 mil personas fallecidas a causa del coronavirus. ¿Qué viene? ¿Para cuándo la vacuna? ¿Qué opina de los medios y de la oposición? ¿Ha modificado su posición frente al uso del cubrebocas?

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud cuenta que ya tiene un plan preliminar de vacunación, el cual está terminado desde el 14 de septiembre, pero aclara que este puede ser modificado dependiendo de las características de las vacunas que obtengan los permisos sanitarios correspondientes.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado ir priorizando de acuerdo con el riesgo individual de las personas, y por otro lado considerando a las subpoblaciones que pudieran contribuir a una mayor transmisión.

“En el lado de riesgo tenemos al personal de salud y personal clínico, al personal que está directamente en contacto con personas con Covid-19, no el personal administrativo. Personal que cumple funciones generales de alto contacto con la población y que además representan elementos críticos para la seguridad del Estado: el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las policías locales.

“En seguida tenemos un grupo, cuyas condiciones de riesgo depende de sus características fisiológicas, la edad en primer lugar, que son los mayores de 60 años, 60 y más, y también personas que tienen enfermedades crónicas asociadas, que son las que hemos comentado extensamente, porque se sabe que aumentan el riesgo de complicaciones. Personas con diabetes, personas con hipertensión, personas con enfermedad pulmonar y cardiaca crónica, con inmunosupresión, etcétera.

“Hay que tener presente que menores de 18 años no van a ser vacunados en este momento. ¿Por qué razón? Porque ninguno de los estudios que está en curso fue diseñado para incluir personas de 18 años o menos. ¿Cuál es la razón, es una omisión, es negligencia, es un capricho? No, hay un estándar en la ética de la investigación que establece que los menores de edad no pueden ser incorporados, no deben ser incorporados en los estudios iniciales de un nuevo producto farmacéutico, no deben.

“Tenemos igual que Alemania, igual que Reino Unido, igual que España, Francia, Estados Unidos, y varios de sus estados, tenemos planes preliminares. En algunos lugares se ha optado por hacerlo público, quiero respetarlos… México tiene un plan preliminar, lo produjimos el 14 de septiembre y este plan está evaluado, configurado por un grupo de personas expertas de alta competencia que son especialistas en el tema de vacunación. Menciono a uno de ellos por lo emblemático que resulta, es la misma persona que es el presidente del Comité Asesor de Vacunación de la Organización Mundial de la Salud, es un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto Quintana, un experto mundial, reconocido en el campo de la vacunología”.

¿CUÁNDO TENDREMOS LA VACUNA EN MÉXICO?

López-Gatell luce un tanto cansado, acaba de terminar la conferencia nocturna en la que diariamente informa a la población sobre la evolución de contagios y fallecimientos, pero también sobre las estrategias para enfrentar la epidemia que lleva al menos nueve meses en territorio nacional. Los mexicanos que han dado positivo al virus ya superan el millón y las noticias sobre la expectativa de que pronto habrá una vacuna animan el debate público.

La entrevista con EMEEQUIS se desarrolla en un salón de Palacio Nacional. El vocero gubernamental para el tema del Covid evita señalar una fecha tentativa para el inicio del plan de vacunación, pero tiene claro que no será este año.

“No conozco que haya una persona que no tenga esperanza en la vacuna, yo incluido, yo como persona, y no solo como persona sino como parte de este gobierno. No tengo ninguna resistencia a las vacunas, soy epidemiólogo de enfermedades infecciosas y uno de los campos de mi especialidad incluye la ciencia y la política de vacunas, conozco el tema a profundidad.

“Quisiera tener una vacuna para México, contra Covid-19, pero las vacunas y cualquier producto farmacéutico, pero en especial las vacunas, dado que se aplican a población saludable y dado que generalmente se aplican en forma masiva, requieren una serie de mecanismos, de asegurar que los productos sean seguros, de calidad y eficaces.

“En este momento hay 11 de las poco más de 140 posibles vacunas que están ya en la última fase de desarrollo y en la última fase de investigación, que es la tercera fase de investigación clínica, los famosos ensayos clínicos controlados. Estos estudios requieren decenas de miles de personas, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 60 mil personas que necesitan ser estudiadas, respecto a su probabilidad o riesgo de ser infectadas por Covid o por el virus SARS-Cov2 o padecer un Covid grave.

“El tiempo que estas personas necesitan, una vez que han sido inyectadas para que se pueda constatar si disminuye o no el riesgo de infección con la vacuna, con el candidato a vacuna, está estipulado por los propios diseños de los estudios, no los establece una autoridad sanitaria del país, en este caso México, con Cofepris, eso está estipulado en el propio protocolo de investigación.

“Y ese tiempo hace pensar que no se va a poder tener una vacuna tan rápidamente como algunas personas lo han señalado o como todos desearíamos”.

¿TRAE PLEITO CON MARCELO EBRARD?

Se ha dicho que Hugo López-Gatell y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón han tenido diferencias con respecto a las compañías farmacéuticas que realizan pruebas para obtener las certificaciones sanitarias. También se ha señalado que el subsecretario de Salud ha puesto requisitos muy elevados para otorgar las aprobaciones correspondientes en México.

“Existen distintos intereses que están alrededor de la fabricación, la comercialización de productos farmacéuticos, los productos farmacéuticos, incluidas las vacunas, que son un negocio muy lucrativo para las corporaciones farmacéuticas.

“Y esta combinación de esperanza, adversidad o animadversión, más correctamente dicho, pero también de intereses creados, da un panorama que a veces puede ser confuso. Por eso a quienes somos profesionales de la Salud Pública y a quienes participamos en un gobierno, en este caso el mexicano, nos interesa mucho apegarnos a la ciencia, apegarnos a la evidencia, para tener una apreciación mesurada de lo que puede ofrecernos una vacuna, de lo que puede no necesariamente ofrecer una vacuna.

“También quiero expresar mi agradecimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente al canciller Marcelo Ebrard, por este trabajo tan proactivo de exploración. Ha estado a través del Servicio Exterior Mexicano identificando la posibilidad de tener conversaciones con las compañías farmacéuticas y con los gobiernos en donde están las residencias de estas compañías farmacéuticas.

“Y eso le da una ventaja competitiva a México de que tenemos la ventana de oportunidad y la hemos aprovechado”.

Expresa su agradecimiento al canciller Marcelo Ebrard. Foto: Emeequis.

¿DÓNDE NOS ESTAMOS CONTAGIANDO LOS MEXICANOS?

El semáforo epidemiológico ha mostrado retrocesos en la contención del coronavirus. En las últimas semanas, varios estados que estaban en verde o amarillo han tenido que regresar a los colores naranja o rojo. A la par, México está entre los países con más personas fallecidas por Covid (101 mil 676 hasta este domingo), sólo por debajo de Estados Unidos (256 mil), Brasil (169 mil) e India (133 mil).

“En términos generales, en cualquier espacio público donde concurren personas nos podemos infectar. Y esto puede ser desde el espacio familiar, una fiesta familiar con pocas personas, una fiesta grande, una boda, un bautizo, etcétera, con más personas o francamente espacios públicos.

“El transporte es especialmente riesgoso, porque el transporte público, necesariamente, por su configuración, no sólo transporte terrestre, es de alto riesgo, porque muchas personas entran, muchas personas provenientes de distintos lugares y necesariamente están a una distancia muy corta.

“Es por eso que el uso del cubrebocas es especialmente importante durante la estancia en el transporte público.

“En el transporte aéreo, en teoría, hay también riesgo, pero el transporte aéreo, sobre todo los aviones comerciales, no así las avionetas, tienen sistemas del filtrado del aire y de circulación. Aproximadamente cada 20 minutos se cambia por completo, el 100% del aire existente en una cabina de avión. Entonces, el riesgo en una aeronave es considerablemente bajo, pero al abordaje o en la salida, o en el puesto de espera del boleto, esas pueden ser zonas en donde haya suficiente aglomeración.

“Entonces, las personas se pueden infectar en cualquier espacio donde concurren con otras personas, y un elemento que hay que destacar, es que no porque sean conocidos de las otras personas están exentas de contagiarnos o nosotros a ellas. Hay un periodo en el que podemos concurrir con nuestros familiares y pensar que por que los vemos muy frecuentemente ya no podemos contagiarnos.

“Aquí hay un fenómeno, cada persona cuando se separa, una familia de cinco personas y cada miembro de la familia sale de casa. Cada uno tiene su círculo social, en ese círculo social en donde hay otras personas que no son de la familia, uno de ellos se pudiera contagiar. En el momento en que regresan es como si se combinaran los círculos sociales, en donde puede haber cientos o miles de personas”.

¿HA PROMOVIDO EL CUBREBOCAS CON SUFICIENTE VEHEMENCIA?

Una de las críticas más sonoras que recibe el subsecretario de Salud tiene que ver con su posición sobre el uso del cubrebocas. La oposición ha dicho que la “tibieza” con que López-Gatell promueve la implementación de las mascarillas ha contribuido a que continúen los altos niveles de contagio y fallecimientos.

“El cubrebocas es un instrumento útil para reducir la propagación del virus a partir de la persona que lo porta. La posibilidad de que también sea una barrera de llegada, de quien se proteja sea la persona que lo usa, no ha sido soportado científicamente.

“En un reciente documento de la semana pasada de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, hay una discusión al respecto. Reconocen que no hay una evidencia científica directa que permita suponer que el cubrebocas protege a quien lo usa.

“Pero lo que dicen es: ante la posibilidad de que pudiera ser útil, que se use, pero advierten lo mismo que advertimos nosotros una y otra vez, sin que esto llegue a una reacción de sobre confianza, que haga relajar las otras medidas preventivas. Porque entonces puede causar daño. Una persona que cree que porque tiene el cubrebocas ya no le va a dar Covid, entonces va a fiestas, sale a reunirse con otros, no guarda la sana distancia, no se lava las manos, puede ser desventajoso, perjudicial el uso del cubrebocas”.

¿QUÉ OPINA DE LAS CRÍTICAS QUE SALEN EN MEDIOS?

Mientras que en los medios de comunicación y en las redes sociales proliferan duras críticas al desempeño del vocero gubernamental para el tema del Covid, sus niveles de aprobación y confianza rondan el 60%, de acuerdo con diversas encuestas. También se ha dicho que sus reproches a la prensa podrían rayar en censura o ataques a la libertad de expresión.

“Lo primero que nos queda claro es que, aunque potencialmente son legítimas y fundamentadas todas las opiniones, incluidas las opiniones en contra y las críticas, la mayoría de los señalamientos están ligados a grupos de interés, francamente, lo podemos constatar.

“Hay un par de periódicos nacionales, un poquito más, como tres o cuatro, un par de medios en radio y televisión, columnistas, notoriamente las y los columnistas tienen agendas específicas y hay personas que son conocidas en el medio. Hay, por ejemplo, un columnista que, en los últimos días, está empeñado, justamente en señalar, lo que platicábamos hace rato, la falsa idea, es una calumnia directamente de que yo quiero obstaculizar las vacunas.

“Y este columnista es ampliamente conocido en el medio, como alguien que trabaja para la industria farmacéutica, que tiene una empresa comercializadora de cursos de capacitación para la industria farmacéutica, que ha escrito sobre el tema en protección o defensa o promoción de los intereses de las industrias farmacéuticas”.

¿CÓMO RECIBE LOS ATAQUES DE LA OPOSICIÓN?

Gobernadores, legisladores y dirigentes de oposición han enderezado fuertes señalamientos contra López-Gatell. El PAN incluso interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue la responsabilidad del subsecretario de Salud por la alta tasa de letalidad y el número de muertos, con la intención de detectar posibles omisiones e irregularidades que podrían implicar una responsabilidad criminal.

“Me queda claro que la oposición política de este gobierno vio la oportunidad de sacar un rendimiento para crecer, en su reducido margen de aceptación, atacando al gobierno; para fortuna del pueblo mexicano, los escenarios devastadores que ellos tenían contemplados, personas muertas en la calle, hospitales saturados, camillas en los parques, no ocurrieron, para fortuna del pueblo mexicano.

“Entonces han estado empeñados en poner fotografías de los panteones, poner los hornos crematorios para ir construyendo (la narrativa de que) este año hubo un desastre, donde no lo hubo, o para minar la credibilidad de la información con planteamientos, a veces verdaderos fantasiosos, de que no se pudo predecir exactamente el número de defunciones, que hubo múltiples picos, que la fecha del pico epidémico no se dijo, etcétera, pero es muy repetitivo, es un repertorio que en términos de información, el daño es muy precario, es muy precario”.

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS DE VACUNA MÁS AVANZADOS?

Hasta el momento, AstraZeneca, Pfizer y CanSino destacan en la carrera por obtener permisos sanitarios para distribuir vacunas en México. No obstante, el subsecretario de Salud asegura que 11 farmacéuticas van muy avanzadas en los ensayos clínicos. Las pruebas con pacientes mexicanos prosperan, aunque aún es pronto para saber qué empresas terminarán ofreciendo sus productos.

El gobierno federal ya realizó un pago de anticipo por 160 millones de dólares a la Alianza GAVI, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato de participación del mecanismo COVAX Facility. El acuerdo le garantiza a México la adquisición de las dosis para inmunizar hasta al 20% de su población que, en un régimen de vacunación de dos aplicaciones por paciente, representan más de 51 millones de dosis.

“Identificamos tres candidatos: la vacuna que produce AstraZeneca y se estableció un mecanismo de colaboración con la fundación Carlos Slim para la Salud, el gobierno de Argentina y una compañía farmacéutica mexicana, Liomont, para que este producto, en su momento, y una vez que sea autorizada en otras partes del mundo, y en México, pudiera empezar a producirse y surtir al mercado mexicano, desde luego es público y es gratuito porque la compra será gubernamental.

“La segunda es Pfizer, es un laboratorio con residencia en Estados Unidos que tiene un producto muy innovador, es un producto cuya tecnología se basa en ácido ribonucleico mensajero; esto para las personas no familiarizadas con el campo de la biología, lo explico como la señal química o bioquímica que directamente hace que las células produzcan una de las proteínas de virus SARS-Cov2 y que a partir de ello incita al organismo a producir anticuerpos.

“Un reto que enfrentamos todos los países del mundo respecto a esta vacuna es que por su tecnología requiere ultracongelación. Necesita estar permanentemente a 70 grados bajo cero y eso requiere tecnología que ningún país del mundo tiene en la cantidad de espacio que se requiere para el programa de vacunación, ningún país.

“Muy probablemente no es establecer una red de ultracongelación en un periodo corto, que sería engañoso decir al pueblo de México que eso se puede hacer. Pero existen alternativas y hemos estado trabajando en la Secretaría de Salud, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, distintas modalidades para proveer la vacuna en formas no convencionales, posiblemente transportando a las personas a centros de vacunación en lugar de lo convencional, que es llevar la vacuna a puestos de vacunación.

“La vacuna de CanSino es una compañía de asociación canadiense y China, que tiene una vacuna con tecnología más convencional que también podría ser una de las que se adquiriera en México. Aquí la diferencia es que en México se está realizando el ensayo clínico de la vacuna CanSino. Empezó el 5 de noviembre, se necesita completar un reclutamiento de 15 mil personas para el estudio. Pero quiero dejar claro que no basta con esas 15 mil personas para tener evidencia científica robusta para obtener un expediente de autorización sanitaria.

“Sería ficticio pensar que, en lo que resta del año, un mes y medio, se va a poder completar este estudio y se van a poder publicar los resultados del estudio, y se va a poder por lo tanto integrar un expediente de solicitud a registro sanitario”.

–¿Ha habido alguna reacción adversa entre los mexicanos que participan como voluntarios en las pruebas clínicas?

–Hasta ahorita no, que conozcamos, pero el estudio apenas empezó, hay menos de unas dos decenas o tres decenas de personas que han sido reclutadas.

¿HUBO CASOS DE COVID EN MÉXICO ANTES DEL 28 DE FEBRERO?

En las últimas semanas ha surgido información que indica que en países como China e Italia se descubrieron casos de Covid-19 anteriores a los contagios reconocidos oficialmente. López-Gatell dice que esto pasa con frecuencia y asegura que también ocurrió cuando irrumpió la epidemia de la Influenza. Pasado el tiempo, los científicos van encontrando nuevas evidencias sobre el origen de las enfermedades. En México, el primer caso reconocido oficialmente como portador de coronavirus ocurrió el 28 de febrero.

El 10 de noviembre EMEEQUIS publicó el reportaje “La lista oculta de López-Gatell: Hubo casos de Covid desde enero”. Esta revista digital encontró que en la base de datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSA) aparecen los registros de siete personas que dieron positivo a Covid-19. Cinco de estos casos fueron confirmados por pruebas de laboratorio y los otros dos por asociación clínica epidemiológica, es decir, por haber tenido contacto con una persona portadora del virus.

El subsecretario de Salud se compromete a buscar la información técnica puntual sobre estos casos y refiere que la plataforma referida tiene más de dos millones y medio de registros. Puede ser un error técnico al momento de capturar los datos.

“Hay que investigar. Agradezco la información… si nos puede facilitar la identificación exacta y los técnicos de informática pueden rastrear qué ocurrió y salimos del misterio.

“Ayúdenos a encontrarlos. Lo que le puedo decir con toda claridad es que no hay listas ocultas. Si hubiéramos encontrado el caso inicial que es diferente al caso índice, sería un elemento útil”.

Y ENTONCES, ¿RECOMIENDA O NO RECOMIENDA EL USO DE CUBREBOCAS?

En los últimos días, el subsecretario de Salud ha pedido a los medios de comunicación que emprendan sus propias campañas para promover el uso del cubrebocas. López-Gatell ha comentado que ciertos sectores de la prensa prefieren magnificar las cifras fatales cuando llegan a números redondos, como ocurrió el día en que se realiza esta entrevista. Hace unos minutos acaba de informar que México rebasó las 100 mil personas fallecidas.

“Los cubrebocas son estos aparatos, generalmente de tela, que sirven para reducir la salida de las partículas líquidas de los estornudos, de la tos, de cantar, de hablar, de gritar, todos cuando hablamos tosemos, estornudamos, sacamos líquidos, sacamos secreciones respiratorias.

“Use su cubrebocas”, recomienda el subsecretario de Salud. Foto: Emeequis.

“Pero hay espacios, donde no podemos tener esa sana distancia, el transporte público, por ejemplo, estamos demasiado confinados y tenemos que usar el transporte público, ahí es donde es más útil usar el cubrebocas.

“El cubrebocas, si lo usamos todas las personas, nos va a ayudar a que la cantidad de contagios se reduzcan, desafortunadamente eso no va a eliminar la epidemia, como algunas personas lo han sostenido, pero sí vamos a lograr hacer un bien por los demás para reducir la transmisión.

“Ahora, cuidado. No porque usted traiga cubrebocas, le va a garantizar que usted no se infecte, además de usarlo tiene que mantenerse a sana distancia, lavarse las manos muy frecuentemente y, además, si usted llegara a tener síntomas, no salga a la calle, vaya rápidamente a atención médica”.

“Use su cubrebocas”.

