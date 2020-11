Los góbers rebeldes sólo tienen 23 mil seguidores y muchos gastos sin aclarar

+ Los integrantes de la llamada “Alianza federalista” presumen que gobiernan a 40 millones de mexicanos y hacen reuniones con gastos opacos y se distraen de sus estados

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 de 2020.- En las oficinas de gobierno de diez entidades del país ya se hicieron bolas. Por ningún lado aparecen registros de montos de recursos públicos, viajes en aeronaves oficiales y horas dedicadas a las diversas actividades de los mandatarios estatales que integran la llamada Alianza Federalista. Y aunque gobiernan a más de 40 millones de mexicanos, llama la atención que apenas tienen 23 mil seguidores en la cuenta de Twitter de la rebelión.

Desde el 7 de septiembre –fecha en que cinco gobernadores del PAN, dos del PRI, uno del PRD, uno de MC y un independiente realizaron, en Chihuahua, el anuncio oficial de su separación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), y la creación de la Alianza Federalista–, en los círculos políticos de esos estados, pero sobre todo en los corrillos ciudadanos, se siguen preguntando si la agenda de estos mandatarios realmente responden a la agenda de sus gobernados o a una agenda político-electoral de corto plazo.

Y es que, nos dicen, a los gobernadores de Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Durango, Nuevo León y Tamaulipas cada vez se les ve menos en sus estados atendiendo los problemas de primera línea (seguridad, contingencia sanitaria, reactivación económica, feminicidios) y progresivamente se les advierte más ocupados en atender sus respectivos compromisos “personales” en las reuniones de la Alianza Federalista.

El asunto es que en los “círculos rojos” de esas entidades también se habla de los “otros datos”, como una calca de lo que ocurre en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En esos ambientes se habla, por ejemplo, de que los dos únicos estados de la República que están en “Semáforo Rojo” por la pandemia de Covid-19 son los que gobiernan dos panistas de la Alianza Federalista, el chihuahuense Javier Corral Jurado y el duranguense José Rosas Aispuro, mientras que apenas este miércoles se reveló que los dos estados que encabezan la lista de desapariciones de personas son los gobernados por Enrique Alfaro (Jalisco) y Diego Sinhue (Guanajuato).

GASTOS POR ACLARAR

Hace un mes y medio, EMEEQUIS realizó diversas solicitudes de información –a través de la Plataforma Nacional de Transparencia– a los gobiernos estatales que integran ese bloque opositor, para conocer cuánto han gastado estos gobernadores en los distintos encuentros de la Alianza Federalista, así como las horas que han destinado a estos compromisos.

Las respuestas han sido simples: no hay datos de esos asuntos.

En las secretarías de Finanzas y de Gobierno, así como los despachos de los gobernadores y unidades auxiliares, se echan la bolita sobre gastos y agendas de los góbers federalistas, al argumentar que no hay información sobre esos temas porque forman parte de las actividades propias de un mandatario estatal.

Jalisco fue el único en dar información a medias, al señalar que “no se ha destinado ningún recurso económico para la promoción denominada Alianza Federalista y, en cuanto a los recursos erogados para las actividades y organización en general, únicamente se ha erogado la cantidad de 95,588 pesos en un evento celebrado en la Ciudad de México en el mes de septiembre.

En cuanto a las horas destinadas a las reuniones de la Alianza Federalista, el secretario particular del Despacho del gobernador Enrique Alfaro informó, a través de la Coordinación General de Transparencia del Estado de Jalisco, que “no se cuenta con un registro de horas destinadas a las actividades citadas en la solicitud (de la Alianza Federalista), para considerarse que, por una parte, el gobernador del estado no tiene un horario de labores específico ya que, por la naturaleza y relevancia de sus atribuciones y responsabilidades está disponible en todo momento según se requiera y, por otra parte, no existe normatividad alguna que obligue a generar el registro referido”.

Y aunque ya son seis las reuniones de los diez góbers aliancistas desde su constitución –en Chihuahua, Chihuahua, el 8 de septiembre; en la Ciudad de México, el 23 de septiembre; en Aguascalientes, Aguascalientes, el 12 de octubre; el 26 de octubre en un mensaje virtual de cada gobernador desde su estado, denominado “cierre de filas”; en Morelia, Michoacán, el 1 de noviembre, y en Guadalajara, Jalisco, el 20 de noviembre–, no se sabe aún si los recursos para la organización de estos eventos, el costo de la logística, el traslado de los mandatarios y sus comitivas, el despliegue de seguridad en cada encuentro, salen del bolsillo de los gobernadores, de un patrocinio de la iniciativa privada, de una “coperacha”, o de recursos públicos de cada estado.

Esas son las grandes dudas que se comentan en los estados gobernados por los panistas Javier Corral, José Rosas Aispuro, Martín Orozco Sandoval, Diego Sinhue y Francisco García Cabeza de Vaca; de los priístas Ignacio Peralta y Miguel Ángel Riquelme; del perredista Silvano Aureoles Conejo; del independiente, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, y de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano.

MUCHAS DUDAS

Dudas sobre el origen de los recursos destinados a este bloque. Dudas sobre la transparencia de los dineros que se canalizan a ese frente opositor. Dudas sobre las horas invertidas en esta aventura llamada Alianza Federalista. Dudas sobre la posibilidad de que los mandatarios estatales estén más distraídos con ese “juguetito nuevo” que en las problemáticas de sus respectivos estados.

Y otra cosita: también se habla en esas entidades sobre la representatividad real de este bloque.

Y es que el 1 de agosto –cuando nueve de los diez gobernadores de este frente exigieron la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell– aseguraron que son “los gobernadores de 40 millones de mexicanos”.

Pero a EMEEQUIS nos comentan que sólo hay que ver el número de seguidores que tiene la Alianza Federalista en Twitter. Y sí. Hasta el sábado 28 de noviembre por la tarde eran 23,451 seguidores de ese frente opositor.

Esta nota fue tomada de la agencia EMEEQUIS: https://m-x.com.mx/secretos/los-gobers-rebeldes-solo-tienen-23-mil-seguidores-y-muchos-gastos-sin-aclarar?utm_source=Whatsapp&utm_medium=secretos&utm_campaign=gobersrebeldes