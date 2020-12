Mancera dejó un caos al PRD capitalino: no hallan la fórmula para el 2021

+ El perredismo chilango está en un brete que ni juntándose con sus viejos enemigos podría revertir el desastre dejado por Miguel Ángel Mancera. El panorama es: aliarse con viejos enemigos o dar la lucha con sus propias armas.

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 de 2020.- En el Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México las cuentas no salen. Suman, restan, multiplican, dividen… y ni con una alianza opositora que incluya a sus históricos enemigos en la capital mexicana les alcanza para ganarle a Morena en las elecciones intermedias del próximo año.

En sus instalaciones en la colonia Roma, los encargados de revisar la popularidad del que fuera el partido más poderoso de la Ciudad de México entre 1997 y 2018 reportan que, incluso, existe la posibilidad de que tras los comicios de 6 de junio de 2021 el sol azteca termine con menos de los cinco escaños que actualmente tiene en el Congreso local.

Un factor para el declive amarillo es lo que los perredistas chilangos llaman “el efecto Sheinbaum”, es decir, la popularidad de la jefa de Gobierno, a pesar de la crisis sanitaria y económica que ha dejado la pandemia por Covid-19, en la que debería haber semáforo rojo, pero se posterga hasta que el gobierno federal decida.

Pero lo que más juega en su contra es el “efecto Mancera”. A pesar de que dejó el gobierno capitalino en 2018, los escándalos de corrupción de su gestión persiguen al partido del sol azteca, especialmente en el rubro inmobiliario.

UNA SORPRESA EN LA CAPITAL

A pesar de las cifras por Covid en la capital, que se resiste a regresar al semáforo rojo, no obstante el incremento en las cifras de casi 260 mil contagios acumulados y 5 mil confirmados por día, el PRD no halla cómo capitalizar esto.

Por el contrario, el PRD capitalino sufre para encontrar una figura propia, de peso y con arraigo popular.

Lo que el sol azteca creyó que sería su punto débil, el manejo de la pandemia, ha beneficiado a la jefa de Gobierno, a pesar de las altas cifras de contagios y hospitalizaciones. Sheinbaum ha elegido marcar distancia con las estrategias del subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo López Gatell, y ha insistido en el uso del cubrebocas, hacer más pruebas de detección de coronavirus y ha utilizado la tecnología de los teléfonos inteligentes.

PERDER COYOACÁN, LUCHAR POR CUAUHTÉMOC

El PRD se ha planteado dos escenarios: en el mejor, subiría sólo a seis diputados locales y añadiría dos alcaldías –Tláhuac y Álvaro Obregón– al par que ya gobierna, para quedarse con cuatro de las 16 demarcaciones.

Pero en el peor de los casos –que es el más probable, lamentan los perredistas de viejo cuño– el partido se quedaría con sólo cuatro legisladores, perdería el gobierno en Coyoacán ante Morena y apenas retendría la alcaldía de Venustiano Carranza en una elección cerrada, Esto dependerá más del cacicazgo de los hermanos Moreno Rivera que del voto libre de la ciudadanía.

Es decir, el PRD podría desplomarse hasta los niveles de votación que arrastra el Partido Revolucionario Institucional en la capital mexicana, al cual hace 23 años la ciudadanía le cobró en las urnas varias décadas de regencias infestadas de corrupción y malos resultados. Y Morena crecería hasta casi llevarse el “carro completo”.

Con los focos rojos encendidos a solo medio año de la elección, la presidenta del PRD en la capital, Nora Arias, ha comenzado a tejer un bloque opositor contra Morena en el que quiere que entren sus antiguos adversarios: el viejo PRI y el conservador Partido Acción Nacional.

Las pláticas para concretar una alianza amplia están muy avanzadas para ciertos distritos electorales, principalmente en Tlalpan y Gustavo A. Madero, y también para competir por las alcaldías consideradas “la joya de la corona” en la capital, por su densidad de población, así como Cuauhtémoc e Iztapalapa.

“EN ESTA CIUDAD SOMOS DE IZQUIERDA”

Las cuentas alegres de Nora Arias dicen que si el PRD suma sus votos a los que tiene PAN, PRI y hasta Movimiento Ciudadano, podrían acortar la distancia con Morena y ser competitivos, si los candidatos del partido en el poder no son lo suficientemente atractivos.

Sin embargo, fundadores del PRD, militantes de cepa y simpatizantes históricos creen que la alianza opositora no sólo dejaría al perredismo capitalino en los mismos niveles de baja votación que el 2018, sino que incluso lo haría perder votos.

Para esos críticos del trabajo de Nora Arias, la alianza opositora tiene sentido en algunos estados del país donde PRD, PAN y PRI no tienen agendas sociales radicalmente distintas, por ejemplo, en Zacatecas o en Sinaloa.

Sin embargo, en la Ciudad de México, los tres partidos tienen posturas abiertamente discordantes en temas que a los capitalinos les importan y que estarían en la discusión en los próximos años, como la ampliación de la despenalización del aborto, legalización del uso recreativo de drogas, derechos de las personas trans, eutanasia y una reforma fiscal que ponga una mayor carga tributaria a los más ricos de la ciudad.

“Aquí no funciona decirle al perredista, al que es zapatista o al de la diversidad sexual, que vote por el PAN. Y tampoco funciona decirle al panista que creció viendo al PRI como el emblema de la corrupción que ahora sea tricolor.

“En esta ciudad somos de izquierda. Punto. Y si nos presentan una boleta en la que tenemos que ir con el PAN o está una opción ‘menos mala’ que es un candidato de izquierda de Morena, muchos vamos a ir con Morena, porque no vamos a entregar la ciudad al conservadurismo ni a la Iglesia ni a nadie. Eso no lo está viendo la dirigencia”; aseguró uno de esos perredistas fundadores que no irá con la alianza opositora de la capital.

Su sentir es que muchos militantes rechazarán una alianza poco convincente para los sectores más progresistas del perredismo. Hoy ven dos opciones rumbo a 2021: o abandonan la lancha para subirse al crucero de Morena, o naufragan y aprenden a nadar.

Esta nota fue tomada de la agencia EMEEQUIS: https://www.m-x.com.mx/secretos/mancera-dejo-un-caos-al-prd-capitalino-no-hallan-la-formula-para-el-2021?utm_source=Whatsapp&utm_medium=SECRETOS&utm_campaign=MANCERA