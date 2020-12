Pide IEEPO extremar precauciones en cuidado de la salud de escolares

+ El director general Francisco Ángel Villarreal resalta la importancia de que autoridades municipales, madres, padres de familia y docentes, cuiden la salud de estudiantes y sus familias

OAXACA, OAX, diciembre 22 de 2020.- Ante la presencia del Frente Frío número 22 y la llegada del 23 al territorio oaxaqueño, con probabilidad de lluvias en el oriente del Istmo, así como el descenso considerable de la temperatura, principalmente en zonas mayores a los 2 mil metros, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), emite una serie de recomendaciones a fin de salvaguardar la integridad física de la comunidad escolar.

En este sentido, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, destacó la importancia de que autoridades municipales, madres, padres de familia y docentes, cuiden la salud de las y los alumnos de educación básica y de sus familias, aunque se encuentren en casa, e incrementen las medidas preventivas durante esta temporada invernal, en donde la propagación del COVID-19 aún se encuentra latente, así como de enfermedades respiratorias.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos que emite la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), la masa de aire frío modificará sus características, por lo que la tarde de este martes se estima un evento de norte moderado en el oriente del Istmo y zonas altas, por lo que predominará un ambiente frío al amanecer en la mayor parte del estado.

Al respecto, el responsable del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar del IEEPO, José de Jesús Núñez Grijalva señaló que en esta temporada se debe vestir con ropa gruesa, como son chamarra, abrigo, bufanda, gorro, guantes, que deben cubrir todo el cuerpo y usar calzado cerrado.

Es importante que en esta época las niñas, niños y la población adolescente procuren taparse la boca y nariz con una bufanda para no respirar el aire frío, además de mantener una adecuada ingesta de alimentos con alto contenido de vitamina C, carbohidratos y que provean al cuerpo de energía.

Se deben mantener e intensificar las medidas de prevención del COVID-19, como son el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, mantener la sana distancia y procurar la limpieza y ventilación en las viviendas.

En caso de salir de un lugar caliente, se debe cubrir boca y nariz para evitar respirar aire frío y portar en todo momento el cubrebocas, como medida de protección también ante el COVID-19.

Núñez Grijalva, precisó que si se utilizan chimeneas, calentadores u hornillos es necesario verificar que haya ventilación adecuada para evitar intoxicaciones, por lo que se deben cuidar que las niñas y niños no deben de acerquen y evitar accidentes. Es muy importante no encender estufas ni anafres dentro de habitaciones que carezcan de ventilación adecuada ya que pueden generar monóxido de carbono, este es un gas que no se ve ni tiene olor, pero es altamente nocivo para la salud.

En su lugar se pueden sellar puertas y ventanas con papel periódico para evitar cruces de corrientes y salida de calor acumulado en su casa. Es importante mantenerse informado a través de los medios de comunicación sobre el pronóstico del tiempo y conocer las medidas que se den tomar.

Durante el invierno se incrementan las enfermedades respiratorias y hay más probabilidades de intoxicaciones con monóxido de carbono producido por el uso de estufas y braseros en lugares sin ventilación, por lo que se deben extremar precauciones