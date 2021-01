Van por el botín municipal

TEQUIO Y POLÍTICA

Joseph Fouché

CON ASPIRANTES A LA ALCALDÍA DE LA CAPITAL, SÓLO PODEMOS DECIR: ¡POBRE OAXACA!

Por lo que hemos escuchado, visto, observado y tratado de analizar, la política, pero más que todo “nuestros” políticos estatales, además de carecer de ideología (¿sabrán que es eso?), les buscamos y por ningún lado, menos en la suela de sus zapatos, les encontramos una pizca de moral, respetabilidad, decencia, pero más que todo y primero que nada, no les percibimos una mínima señal de que en todos y cada uno de ellos exista moral, así como honestidad.

Pero, en esa búsqueda que hicimos y estamos haciendo entre los “aspirantes” a gobernar el municipio de Oaxaca de Juárez, encontramos un excesivo narcisismo… Para entender mucho mejor este concepto, vamos al punto de vista de del siquiatra español, Sergio Oliveros Calvo, que define:

“Cuando pensamos en narcisismo solemos representarnos mentalmente a una persona ególatra, arrogante, carente de empatía, explotadora y con muchos deseos de poder. Pero con frecuencia, olvidamos o ignoramos por lo que oculta esta personalidad , puesto que es un huevo vacío, una cáscara con falsos oropeles que la enmascaran”.

En otras palabras, para el narcisista, su sentido de o por o vida es tener (a cualquier precio) y jamás pondrá a su consideración el Ser… El sentido de la vida del narcisista es contar con todo el “poder” que le signifique lo material, aunque tenga que perder su alma. Aquí obligadamente tenemos que recordar al escritor alemán Johann Wolfgang Von Goethe, autor de la novela Fausto, un anciano que le vende su alma a Satanás para obtener todo lo que desee.

Después del contexto, vea los nombres que buscan resolver su problema económico por generaciones en el trienio 2026-2028:

1.- Jesús Romero López (MORENA).

2.- Francisco Martínez Neri (MORENA).

3.- Maribel Martínez, esposa de “El Cara Sucia” (a) Benjamín Robles Montoya (Partido del Trabajo).

4.- Carlos Aguilar, actual director del Monte Piedad (PRI-PAN-PRD).

5.- Juan Carlos Rivera, Secretario de Turismo (PRI-PAN-PRD).

6.- Jorge y Tomás González Illescas, ex dirigentes del PRI-PAN-PRD).

7.- Javier Villacaña, ex edil de la capital (PRI-PAN-PRD)

8.- Samuel Gurrión Matías, Secretario de Ecología (PRI-PAN-PRD).

9.- Movimiento Ciudadano, MC, los que saben, afirman que todavía no tienen ni idea de su aspirante.

10.- Lo mismo ocurre al interior del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, pues su títere, perdón, “dirigente”, José Antonio Estefan Gillessen (hijo de ya saben quién), anda desbarrando por todos lados, pues solamente hace lo que le ordena desde la CDMX el ex niño verde.

11.- La morralla política, como el Partido Encuentro Social y el Partido Unidad Popular, andan jugando futbol en un ring donde se practica el boxeo… ¡están desorientados!

Al inicio de esta entrega citamos el término ideología. Lo pusimos en la mesa porque los siete candidatos mencionados carecen de la más mínima idea de lo que significa este concepto y, más aún, que contiene.

Porque la ideología no es poner en práctica el peculado… ideología, no es promotora del tráfico de influencias… ideología, no es el enriquecimiento irracional inexplicable… ideología, no es nepotismo… ideología, no es corrupción… ideología, no promueve la impunidad.

QUÉ ES LA IDEOLOGÍA; VA UNA DEFINICIÓN CORRECTA PARA LOS CORRUPTOS

¿La ideología es parte inherente del pensamiento que construimos sobre el mundo en el que vivimos, de la forma de verlo, comprenderlo, explicarlo, valorarlo y actuar sobre él…

Vamos más allá: existen tres grandes ideologías que se disputan la explicación del universo socio-político a partir de las revoluciones burguesas (liberalismo, conservadorismo y socialismo)…

También vemos el caso de Robert Nisbet (1969), cuando hace alusión a las grandes tradiciones ideológicas que interactúan en la formación del pensamiento sociológico.

Pero estas líneas no son para educar o tratar de sacar del error en el que todos los citados han disfrutado vivir porque les ha convenido, pues han hecho “política” para satisfacer intereses meramente personales.

Así, los constantes cambios de chaquetas que, tanto a nivel local como a nivel nacional observamos, no es mera casualidad, es una realidad del tamaño del país, porque de ese tamaño son sus intereses económicos, no ideológicos.

De los ocho citados, todos tiene la moral mutilada y para este tipo de mutilaciones no existen prótesis. Unos, porque han traicionado a los partidos que les dieron sus primera oportunidad, otros porque en cargos públicos resultaron ser animales de uña larga, muy larga.

De ahí que cualquiera que llegue al edificio de la Plaza de la Danza, pondrá a temblar por enésima ocasión las arcas públicas y la Ciudad de Oaxaca continuará estando inmersa en la extrema pobreza.

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD CARECEN DE IDEOLOGÍA

Para que usted los conozca, haremos la breve historia de todos y cada uno de estos sujetos que han saqueado el erario público y, por ende, lo han convertido en su “deporte” favorito.

Vea usted como funciona la corrupción moral cuando, los informados, nos platican que Samuel Gurrión Matías, en su ambición por convertirse en candidato a alcalde de la capital por la coalición PRI-PAN-PRD: primero visitó a los responsables del PAN para escoger a sus representantes populares y les argumentó que el PRD ya lo había aceptado como su abanderado, cosa que era una gran mentira… Después, fue a la sede del Partido de la Revolución Democrática, habló con José Julio Antonio Aquino, su “líder”, así como Raymundo Carmona, para argumentarles que ya era carta del panismo para el municipio de la Verde Antequera… Su falacia no próspero y, dicen los que saben, que Gurrión se cayó del palo.

La historia de fraudes y tropelías en su vida privada, son otra cosa. Solamente tienen que preguntar en Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, así como en la misma capital del estado, los antecedentes de este sujeto y se podrá corroborar que es un pillo disfrazado de político y/o funcionario público.

De Javier Villacaña nos limitaremos a exponer que en el reciente trienio que estuvo al frente del municipio de la Nueva Antequera dejó un municipio quebrado, una ciudad devastada en todo lo que se refiere a servicios y la estela de corrupción llega a la Patagonia… si no lo creen, baste preguntarle a su hermano, Jorge Villacaña Jiménez, hoy diputado local, quien ha depredado el presupuesto del Congreso estatal y, como hermano incómodo, fue el orquestador del saqueo del Municipio de Oaxaca de Juárez con la complicidad y protección del entonces edil, Javier Villacaña.

En entregas anteriores hemos hablado de las linduras que han hecho en la ciudad de Oaxaca los hermanos “muerte” (Jorge y Tomás González Illescas).

Ambos sujetos quieren repetir las trapacerías que realizaron los hermanos “satanás” (Javier y Jorge Villacaña Jiménez) desde las oficinas del municipio de Oaxaca capital… si nos preguntamos qué pareja resulta la más depredadora, la respuesta es simple: hay se dan un quién vive. Ni a cuál irle. La ambición por el dinero y el poder los corroe.

Del muchachón Juan Carlos Rivera, actual secretario de Turismo, qué se puede decir: simplemente que todavía resulta un misterio, un verdadero misterio de cómo la familia Rivera es dueña de la “Casa Fuerte”, un inmueble colonial histórico, es como si en algún momento alguien resultara propietario del Teatro Macedonio Alcalá… Bueno, estas irregularidades solamente se dan en Macondo y Oaxaca, es más o menos eso, Macondo.

De Carlos Aguilar, actual director del Monte de Piedad, solamente haremos unas preguntas ¿alguien lo conocerá en la Colonia del Maestro… en Dolores… en San Luis Beltrán… en la Colonia Reforma… en la Colonia América… en el Barrio de La Estación… en las zona suburbanas de la capital del estado…? habría que hacerles las mismas preguntas a los boleros del Zócalo y la Alameda.

FIEBRE DEL ORO POR “GOBERNAR” LA VERDE ANTEQUERA…

Nancy Ortiz y el ex edil de Teotitlán del Camino, Jorge Guerrero, al final se convirtieron en el poder real y virtual de Morena en Oaxaca. Unos aseguran que la soberbia los ha llevado hasta no hacerle caso al presidente Andrés Manuel López Obrador (cría cuervos y te sacarán los ojos), de ahí que han asumido actitudes como en el PRD de “Los Chuchos”; es decir, que están vendiendo las candidaturas locales y federales. ¿Será cierto?

Por lo que hasta ahora se observa, hay mucho tiradores para el palacio municipal de la capital del estado. Por ejemplo, Maribel Martínez (nadie sabe de cómo se inclinó por la política de unos años a la fecha. La esposa de “El Cara sucia” o Benjamín Robles Montoya, otrora compadres de Gabino y Mané (ahora acérrimos enemigos), no tendrá problema para abanderar al Partido del Trabajo en la búsqueda de la municipal de Oaxaca de Juárez, pues el propietario de facto del PT en la entidad, ni duda, es “El Cara Sucia”.

Finalmente, llegamos a otros “políticos” fracturados moralmente. Jesús Romero López, arribista por naturaleza, y Francisco Martínez Neri, quien como rector de la UABJO nunca rindió cuentas claras y gracias al dinero de la Universidad hizo una fortuna privada… Ambos militantes de Morena buscan la candidatura para acceder al municipio de Oaxaca de Juárez.

Si se puede hablar de cara duras, como ejemplo están los Villacaña, los González Illescas, Gurrión Matías, etcétera.

ALGUNOS “CINCHOS” EN DISTRITOS ELECTORALES

En lo que respecta a los distritos electorales federales, podemos adelantar que Eufrosina Cruz Mendoza va por Tlacolula abanderando a la coalición PAN-PRI-PRD.

Que Sofía Castro Ríos (la que se rompía la madre con el que sea para defender “a mi gobernador Ulises Ruiz”), también están “cincho” por el distrito electoral federal de siempre por la misma coalición.

Y que Antonio Amaro Cancino, también afirman tiene en la buchaca la diputación federal por su tierra. Abandera a la coalición PRI-PAN-PRD y va en representación de Ulises Ruiz Ortiz y Eviel Pérez Magaña.

Yolanda Martínez es otra de las que irán por una curul federal.

OSWALDO GARCÍA JARQUÍN, MEDIO PEDO O MEDIO CRUDO, DEPREDA SAN FELIPE DEL AGUA

Exactamente a un año de dejar el cargo de presidente municipal, Oswaldo García Jarquín cerrará con broche de oro sus corruptelas cometidas durante los últimos dos años al frente del municipio… No todo fue al calor de las copas; por ejemplo, lo que en estas semanas se realiza en San Felipe del Agua lo ha aprobado a medios chiles o un poco sarazón; es decir, medio pedo o medio crudo, para el caso es lo mismo.

Lo que está en juego en la Agencia de San Felipe del Agua son miles de millones de pesos, pues esos cientos de hectáreas intentan convertirlas en un desarrollo sin precedentes.

Este negocio inmobiliario, con sus asegunes, es más o menos lo que ciertos empresarios quisieron hacer con las 600 hectáreas que hoy, por fortuna, sigue ocupando la Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, instalaciones que, luego de ponerse en marcha el fracasado NAIM, transformarían en un desarrollo similar al de Santa Fe, ubicado en la alcaldía de Cuajimalpa.

Así que Oswaldo García Jarquín tiene puesta en la mira, de concretarse este ecocidio, otro campus de la Universidad Vasconcelos que explota su papá Oswaldo García Criollo, quien como militante del Partido Revolucionario Institucional, PRI, amasó una fortuna a su paso por diversas instituciones que le encargaban a su jefe, el salinista José Antonio Álvarez Lima.

¿En dónde estás maestro Francisco Toledo para que defiendas a Oaxaca de los corruptazos?

Pero, mejor vamos a los hechos:

1).- El presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, está permitiendo el ecocidio de una de las reservas ecológicas más importantes de la ciudad de Oaxaca.

2).- Lo permite, porque aún sin exhibir permisos, hay personas que están lotificando una extensión que va de San Felipe del Agua hacia Viguera, en el área donde el proyecto del libramiento norte quedó trunco.

3).- Ninguna autoridad municipal, a quien le corresponde otorgar las licencias, ha sancionado o actuado para frenar la intervención de esta área natural, si es que lo estuvieran haciendo sin la licencia correspondiente.

4).- Entre las agencias de San Felipe del Agua y Trinidad de Viguera lotificaron terrenos que pertenecen a la reserva ecológica del parque nacional Benito Juárez.

5).- En esa zona, conocida por reunir características ideales para realizar deportes, principalmente ciclismo y atletismo incluso para el de alto rendimiento, ahora está restringido el paso por personas no identificadas.

6).- Durante muchos años fue un paraíso para quienes dedican tiempo a la actividad física, sin embargo, desde hace aproximadamente cuatro meses, empezaron a colocar anuncios de prohibido el paso, propiedad privada.

7).- En un recorrido de Quadratín se observó que construyeron cercas de alambre y que también hay un anuncio de una Zona Residencial Diamante, desarrollo sustentable.

8).- Algunas personas que acuden a realizar actividad física al lugar, señalaron que en últimas fechas llega una gran cantidad de personas en camionetas y vehículos que les impiden el paso de manera agresiva, en ocasiones, a la vista de elementos de corporaciones de seguridad que no hacen nada.

9).- Aseguraron que atraviesan sus vehículos en los senderos y veredas para que no puedan ingresar lo cual es, si no una ilegalidad, una franca irregularidad, pues durante décadas han sido paso libre para las personas por ser áreas comunales.

10).- El deporte es una actividad que los gobiernos de los tres órdenes se ufanan en impulsar y desarrollar, pero sólo de palabra pues en esta zona que corresponde al municipio de Oaxaca de Juárez, desde hace algunos años se han denunciado estas arbitrariedades en contra de deportistas que optan por actividades en contacto con la naturaleza y de este tipo de terreno.

11).- Asimismo, hay varias denuncias por la venta ilegal y de cambio de uso de suelo de zonas en los que se han construido zonas residenciales sin que hasta el momento haya una investigación que brinde a la sociedad una respuesta satisfactoria sobre estas acciones que se ven, por lo menos, irregulares.

12).- Si las autoridades vendieron terrenos de manera legal, además de demostrarlo ante las constantes demandas para aclarar esta situación, deben garantizar el paso en las zonas que son propiedad de la comunidad y las personas puedan transitar sin que nadie los moleste.

13).- Héctor Pablo Ramírez-Puga Leyva es uno de los depredadores de esa zona que es uno de los pulmones del Valle Central de Oaxaca de Juárez… No estaría por demás saber quién o quiénes de esa clase política corrupta se han hecho cómplices para acabar con las zonas verdes de la capital del estado.

14).- En el municipio de Oaxaca de Juárez se dio el banderazo al Año de Hidalgo, y son de Morena… que conste.