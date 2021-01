Paga Latinus sueldos enormes para ser medio ‘independiente’ y ‘sin intereses políticos’

+ Ni Carlos Loret de Mola es el dueño ni la plataforma es ajena a grupos políticos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 de 2021.- El periodista Julio C. Roa analizó en un video reportaje cómo el medio informativo «Latinus» paga sueldos altísimos como para ser «independiente» y «sin intereses políticos», lo que despierta dudas sobre el origen de su financiamiento.

En su reportaje, C. Roa explica cómo sorprendió a Latinus en dos grandes mentiras: ni Carlos Loret de Mola es el dueño de la plataforma ni ésta es «ajena a intereses políticos», como se había afirmado.

Lo que da pie a las sospechas son los sueldos que reciben dos figuras del entretenimiento mexicano que comenzaron a trabajar en el medio Latinus: el exfutbolista y comentarista Luis García y Galilea Montijo, conductora y actriz.

El periodista tiene en su poder los contratos de estas dos celebridades y reveló que sus sueldos son de 150 mil pesos mensuales, sueldos enormes tomando en cuenta que no son empleados fijos, no trabajan todos los días, y no lo hacen de tiempo completo.

El periodista afirma que el dueño de Latinus no es Loret de Mola sino Miguel Alonso Olamendi, ex secretario particular del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, e hijo del prominente perredista Miguel Alonzo Raya. Los tres tienen una cercana relación.

De hecho, el primer invitado a Latinus fue el propio Silvano Aureoles.

Tomando en cuenta lo anterior, es evidente que Latinus no es una plataforma ajena a grupos políticos, pues «hay un grupo detrás y eso lo tiene que aceptar Loret de Mola», dice C. Roa, y agrega que no es reprobable que el conductor tenga motivaciones políticas sino que pretenda engañar y mentir para ocultarlo.

Además, el costo de cada capítulo donde aparecen Loret de Mola y Víctor Trujillo (Brozo) es de entre 350 a 450 mil pesos cada uno.

Cabe señalar que este medio también filmó en Estados Unidos la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca para firmar el tratado T-MEC con su homólogo estadounidense Donald Trump.

Otra pieza de información delicada que aporta el periodista es que el departamento de Loret de Mola y la empresa Latinus están registrados en dos paraísos fiscales.

Ante las revelaciones anteriores, el gobernador Aureoles quiso desmarcarse e incluso amenazó con tomar acciones legales contra el periodista.

Sin embargo, señala C. Roa, los grandísimos sueldos de Latinus dan pie a sospechas, pues la monetización de sus videos no alcanzaría para pagar su producción, tendrían que estar siendo financiados por otro lado, y no es descabellado sospechar que pudiera haber dinero del gobierno de Michoacán.

Este artículo fue tomado de la agencia Regenaración: https://regeneracion.mx/latinus-paga-sueldos-enormes-para-ser-un-medio-independiente-y-sin-intereses-politicos/