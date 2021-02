López Obrador da negativo a la prueba de Covid tras dos semanas en aislamiento

+ El presidente mexicano anuncia que ha dado negativo a la prueba de detección del virus después permanecer en aislamiento en Palacio Nacional, asegura estar bien de salud.

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 de 2021.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha superado la covid-19. El mandatario lo ha anunciado en un vídeo en sus redes sociales en el que aparece de pie en una escalinata de Palacio Nacional. “Me hicieron la prueba de antígenos hoy por la mañana y ya salí negativo. Todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud y me estoy recuperando del covid”, comentó en el mensaje. López Obrador, de 67 años, anunció el pasado 24 de enero que se había contagiado y que había comenzado a experimentar síntomas leves de la enfermedad.

El político ha agradecido los gestos de apoyo de sus seguidores, los dirigentes de otros países y de varios políticos durante su convalecencia. “Ya vamos hacia adelante”, mencionó en su mensaje en el que aún se le notaba agotado. La salud de López Obrador ha sido prácticamente un misterio desde que anunció su diagnóstico a través de sus redes sociales. El Gobierno mexicano se ha limitado a comunicar que el presidente se ha encontrado con algunos síntomas leves pero estable, sin hacer público el parte médico aludiendo al derecho a la privacidad del mandatario. En el vídeo, el presidente emprende una caminata en una de las escaleras de Palacio Nacional y tras notársele una respiración ligeramente agitada dice a la cámara: “Ya ven, ya estoy mejor”.

El presidente ha aprovechado para insistir en que la vacunación contra el virus se intensificará en los próximos dos meses. “Ya estamos consiguiendo la vacuna contra el covid, afortunadamente hemos contado con el apoyo de farmacéuticas y gobiernos extranjeros. Este mes vamos a vacunar masivamente”, dijo. López Obrador ha insistido en que el primer grupo que será vacunado son las personas mayores de 60 años, según lo acordado con las autoridades sanitarias. Sin embargo, México está padeciendo un parón de casi un mes en el suministro de vacunas, debido a los retrasos en las entregas de la farmacéutica Pfizer en Europa. El presidente ha garantizado que habrá dosis suficientes para el país. “Tengamos fe de que ya no nos vamos a enfermar”, ha añadido.

López Obrador también ha abordado el tema económico y ha asegurado que no habrá pérdidas de empleos en los primeros meses del año. “En lo económico estoy todavía más optimista, porque pinta bien el nuevo año”, dijo. El mandatario ha señalado que el consumo, a través de supermercados, no ha caído aunque no ha profundizado en esa información. Finalmente ha presumido de las remesas que envían los mexicanos que viven en el extranjero y que en 2020 superaron los 40.000 millones de dólares.

Está previsto que a partir del próximo lunes 8 de febrero, López Obrador se reincorpore a las conferencias matutinas diarias. En las últimas dos semanas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha asumido el encargo de celebrarlas en lugar del presidente.

