Piden odontólogos de Oaxaca ser considerados en la aplicación de vacunación anti Covid

OAXACA, OAX, febrero 9 de 2021.- El gremio odontológico de Oaxaca, solicitó a los gobiernos del estado y federal ser considerados para la aplicación de la vacuna anti Covid, dado que su profesión es de alto riesgo por estar en contacto directo con la saliva de pacientes lo cual provoca un riesgo inminente de ser contagiados por Covid.

En conferencia de prensa ofrecida este día en el marco del Día del Odontólogo, pidieron ser tratados de forma igualitaria para que el personal que atiende en primera línea a contagiados este protegido contra esta enfermedad y con ello evitar que tengan riesgo en su salud.

Dijeron que tienen una gran posibilidad de enfermar, pues su labor la desarrollan en la cavidad oral, y es a través de la saliva por donde el coronavirus se contagia.

Llamaron a las autoridades para que sean conscientes de lo que está pasando, y con ello se les dé la atención correcta, además para que tengan el apoyo que se necesita en esta pandemia.

Los especialistas indicaron que tienen un compromiso con la salud, pero es importante que el gobierno los volte a ver y apoyar todas sus estrategias que lleven a mejorar las condiciones de salud en esta contingencia sanitaria.

Aseguraron que sus condiciones son difíciles, pero sus servicios se aplican de forma segura para que no se tengan más problemas, y por ello requieren de esta vacuna para no infectarse y no contagiar a sus pacientes.

De igual forma aseguraron que por la sangre, las mucosas e incluso con los instrumentos punzocortantes ellos estan en riesgo de infectarse.

Asi mismo, piden al gobierno local que implemente campañas de salud publica para tener una mejor cultura de higiene, especialmente en el cuidado bucal para que de esa manera disminuya el indice de infeccion en las personas, ya que en las politicas públicas el gremio de Odontólogos no figura.

En México dijo, hay 8 mil millones de habitantes, de ellos 3 mil 500 millones tienen problemas bucales porque el sistema de gobierno no promueve el cuidado bucal, es por ello exigen al Congreso reformas eficientes que obligen a los gobiernos a involucrarse en estos temas de salud pública.

