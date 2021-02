En este mes llegarán un millón de dosis de vacuna anticovid Sinovac: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 de 2021.- El primer millón de dosis, de las 10 contratadas por México, de la vacuna China CoronaVac, de Sinovac llegará en este mes, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En entrevista, López-Gatell precisó que se trata de una vacuna que obtuvo su registro de autorización de uso de emergencia por parte de la Comité de Moléculas Nuevas de la Cofepris de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y cuya eficacia oscila en 50.8 por ciento.

“Se estima que podríamos tener 1 millón de dosis en febrero; 3 millones en marzo; 3 millones en abril y 3 millones en mayo para un total de 10 millones de dosis correspondientes a 5 millones de personas a lo largo de ese periodo”, explicó el funcionario.

López-Gatell reconoció que, de acuerdo con los ensayos clínicos, la vacuna tienen una eficacia de 50.8 por ciento:“Sinovac tiene una eficacia probada promedio, también por ensayos clínicos en distintos países, de 50.8 por ciento”.

En el segundo corte de información de datos clínicos, preciso, puede subir la esa eficacia estimada conforme a los últimos resultados de ensayos clínicos publicados por investigadores en Brasil.

La evidencia científica publicada sobre la vacuna de Sinovac demuestran que “es significativamente menos efectiva” para proteger de casos de covid-19 de leves a graves.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil consideraron que sigue siendo viable para su uso al tener lo mínimo de 50 por ciento de eficacia global exigido.

–¿Qué harán en caso de que la población rechace estas vacunas de origen Chino?, se le preguntó.

-“Hay que otorgar información precisa, correcta que ustedes nos ayudan a transmitir. Sabemos, ni modo, es parte de la libertad de expresión y de qué hay gente que de pronto desarrolla fobia, prejuicios no fundamentados en evidencia y empieza despreciar una u otra como pasó con la vacuna Sputnik V hace un par de semanas hasta que la gente que decía que no había un ensayo clínico, pudo corroborar que ahí están los datos publicados en The Lancet el 2 de febrero”.

Esta vacuna obtuvo sus resultados con alrededor 12 mil 508 voluntarios, todos ellos profesionales de la salud en contacto directo con el coronavirus, de acuerdo con el Instituto Butantan, organismo de investigación médica de Brasil encargado del desarrollo y fabricación de la vacuna en el país, en asociación con Sinovac, biofarmacéutica con sede en Pekín.

