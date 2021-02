Confirma ISSSTE muerte de médico y enfermera por Covid-19 pero no lo asocia con vacunación

+ El primero sí estaba vacunado pero se contagió unos días antes o unos días después, y la primera dosis da protección hasta los 21 días.

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 de 2021.- Un médico y una enfermera fallecieron en Morelos por Covid-19, pero esto no está asociado con el proceso de vacunación, aclaró Miguel Ángel Nakamura, encargado de la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud del ISSSTE.

En entrevista para Aristegui en vivo, dijo que se confirma que el médico se vacunó el 13 de enero y sus primeros síntomas fueron el 19 de enero, 6 días después de su vacuna, por lo que estimó que pudo contagiarse unos días antes o unos días después de este proceso.

“El médico sí recibió su dosis de vacuna el 13 de enero, sin embargo los síntomas los presentó pocos días después, lo cual indica, conociendo ya todo el mundo el periodo de incubación del virus,para desarrollar síntomas, significa que es muy probable que se haya contagiado en los días alrededor del día de su vacunación y que el día de su vacunación estaba asintomático muy probablemente, entonces desarrolló la enfermedad y desgraciadamente tuvo complicaciones que lo llevaron a fallecer”, expuso.

Apuntó que deben transcurrir al menos 3 semanas para estar con niveles de protección después de la primera dosis, y se requiere una segunda dosis entre el día 21 y día 42 posterior para completar la protección de más de 94% que ofrece la vacuna de Pfizer.

Nakamura subrayó: “el médico no falleció a causa de la vacuna ni que la vacuna le haya provocado la enfermedad, sino que cuando él recibió su primera dosis de la vacuna, él probablemente se contagió alrededor de ese día de la vacuna y posteriormente desarrolló sintomatología y desgraciadamente se complicó”.

“En el caso de la enfermera se confirma que falleció por Covid, sin embargo esta enfermera no recibió ninguna dosis de la vacuna pues estaba en una condición médica que no le permitía acceder a la vacuna”, precisó.

“Ella no tenía ninguna dosis porque desgraciadamente no era candidata… la condición médica que ella tenía eran varias comorbilidades que la hacían no candidata a la vacuna, presentaba una enfermedad alterna que le impedía acceder a la vacuna en este momento, no fue posible aplicarle la posible en tiempo y forma para decir que pudiera estar protegida”, refirió.

Ambos eran personal del Hospital Regional Centenario de la Revolución, en Morelos.

Y puntualizó que “aquellas personas que hayan desarrollado una alergia grave en el pasado… corren el riesgo de presentar esta misma situación con la vacuna por un componente que tiene: el polietilenglicol, es uno de sus ingredientes y este es un elemento que puede desencadenar la misma reacción alérgica que hayan tenido en el pasado, entonces estas personas no son susceptibles de ser vacunadas, al menos con la vacuna de Pfizer-BioNTech”.

Consultado después de la entrevista por este medio, el doctor Nakamura precisó que el médico que presentó síntomas el 19 de enero, fue internado “grave” el 26 de enero y falleció el pasado 15 de febrero.

Además, reconoció que pudiera ser un “error de comunicación social” del ISSSTE el decir ayer en un comunicado oficial que no se ha registrado “ninguna muerte de personal de vacunado de Covid” en Morelos, pues lo correcto es que “no hay ninguna muerte asociada a la vacuna”.

