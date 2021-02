Resolvimos crisis de abasto de gas en 5 días con CFE: AMLO

+ El presidente también acusó que los conservadores echaron a andar una contracampaña cuando su gobierno hizo un llamado para que la ciudadanía ahorrara luz.

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 de 2021.- En México resolvimos la crisis de abasto de gas en cinco días gracias al trabajo de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque estuvimos pendientes y tomamos decisiones anticipadas, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Antes de que estallara la crisis ya había una reunión de emergencia en la Comisión Federal de Electricidad con la Secretaría de Energía, ya me estaban consultando que si podían utilizar más combustóleo de Pemex a precio bajo para echar a andar todas las plantas del país y subir energía suficiente a la red, y di la instrucción de que Pemex entregara todo el combustóleo y decidimos también echar a andar otras plantas con otros combustibles, y se pudo resolver la demanda que había y se regularizó completamente el servicio”, dijo durante el evento”, señaló durante la inauguración de las Unidades de Generación Turbogás Aeroderivadas en La Paz, Baja California Sur.

El primer mandatario sostuvo que del problema suscitado en Texas, Estados Unidos, debido a las tormentas invernales que congelaron gasoductos, una de las lecciones que quedan para el país es la rectoría del Estado.

“¿Por qué les cuesta más trabajo en Texas resolver el problema? Porque está muy pulverizado el mando, no hay control, porque tienen inclusive mucho más fuerza las empresas particulares que el Estado. Imagínense, cómo es que se apuesta todo al mercado y se piensa diluir al Estado, si en una circunstancia de crisis los que mueven el mercado, porque no hay mano invisible, eso es un cuento, eso es una falacia, los que mueven el mercado no están pensando en los ciudadanos, no están pensando en el pueblo, están pensando en el lucro, en medrar. Por eso el incremento en el precio del gas, hasta cinco mil por ciento”, manifestó.

“¿Y dónde está el Estado?, ¿y dónde está la ética, la moral de las empresas particulares?, ¿dónde está el atender a la gente? ¡Cómo dejar, en el caso de Texas, a millones de personas sin luz, encerrados, pasando, padeciendo de frío y sin atender a la población! Eso no sucede en nuestro país ni va a suceder, porque ya no van a regresar los tecnócratas neoliberales que sólo pensaban en los negocios particulares. A nosotros, a los nuevos servidores públicos sólo nos importa el negocio público, sólo nos interesa atender al pueblo, atender a la gente”.

Otro aprendizaje, dijo, es el no poner apostarle a una sola fuente de energía, sino a un abanico de estas.

“¿Cómo nos ayudaron ahora en esta crisis las hidroeléctricas, que también las habían dejado en el abandono, estaban subutilizadas? Bueno, pues tenemos que recoger esa experiencia de tener varias opciones. Imagínense, en Texas, lo digo con todo respeto, no tienen más posibilidad que el gas natural, viene esta crisis y no tienen opción, no tienen alternativa”, enfatizó.

“Aquí, cuando empieza a incrementarse el precio del gas natural y cuando deciden que no nos van a abastecer de gas natural, de inmediato se contratan barcos de gas licuado y otras acciones. Entonces, esa es una muy buena lección: no estar apostando sólo a un tipo de combustible. Desde luego, buscar siempre que sean combustibles no contaminantes, pero tener las opciones, tener varias alternativas”.

López Obrador también agradeció el apoyo de la gente que hizo caso y ahorró energía en las horas pico.

“Otros, que están obnubilados, los conservadores corruptos, echaron a andar una contracampaña. Pero fíjense lo que produce el coraje, el enfado. Cuando nosotros estamos demandando, pidiendo, exhortando, convocando a que se apague un foco, se ahorre energía de 6:00 de la tarde a 11:00 de la noche para que se tenga más energía disponible en toda la red nacional, los opositores lanzan la campaña ‘enciende la luz’. Esos mismos que, cuando conviene a sus intereses, se vuelven ambientalistas, los mismos, ¿cómo pudieron dormir con la luz prendida?”, acusó.

“Vamos, lo digo en buen plan, a tener que dar algunas recomendaciones, enseñar, porque nosotros sabemos hacerlo, tenemos experiencia, cómo debe de protestarse con la no violencia, cuáles son las reglas de la resistencia civil pacífica. Esto ayudaría bastante. A lo mejor lo voy a hacer, pero yo creo que una de las reglas de la resistencia civil, de la desobediencia civil pacífica, de la no violencia, es no hacer el ridículo”.

El jefe del Ejecutivo hizo votos para que la semana próxima se apruebe la reforma que presentó al Congreso para fortalecer a la CFE, porque, aseveró, esto significará seguridad para todos los mexicanos y que no se va a padecer de crisis de energía eléctrica, ni habrá apagones.

“Y significa algo también que es muy importante, que no debe de olvidarse: durante el periodo neoliberal cada año aumentaba la luz, el precio de la luz, año con año; desde que estamos en el gobierno no ha habido aumentos en el precio de la luz, porque estamos cumpliendo el compromiso de que no va a aumentar el precio de la luz”, subrayó.

“Por eso necesitamos que los legisladores actúen de manera consecuente, pensando en el pueblo, no en las empresas que se han dedicado a saquear a México, que se piense en el pueblo, en el consumidor; y no solo en el consumidor doméstico, que se piense también en las empresas que con el modelo neoliberal tienen que pagar mucho por la energía eléctrica. Con la Comisión Federal de Electricidad fortalecida se garantiza que no falte la luz y que se paguen precios justos, no sólo en cuanto al consumo doméstico, sino al consumo de las empresas y del comercio”.

Esta nota fue tomada de la agencia Aristegui Noticias: https://aristeguinoticias.com/2102/mexico/resolvimos-crisis-de-abasto-de-gas-en-5-dias-con-cfe-amlo/