Superó EU el medio millón de muertos por Covid-19, el país con más decesos del mundo

+ Estados Unidos, Brasil, México, India y Reino Unido, son los países que reportan el mayor número de muertos por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 de 2021.-Estados Unidos llegó este lunes a las 500,000 muertes por COVID-19 y se mantiene como el país con el mayor número de contagios al registrar 28,168,735, según el recuento que realiza la Universidad Johns Hopkins.

De acuerdo con los últimos reportes de la universidad estadounidense, California sigue como el estado que más muertos registra por la pandemia con 49,401, seguido por Nueva York (46,876), Texas (42,236), Florida (30,065), Pensilvania (23,580), Nueva Jersey (22,874) e Illinois (22,506).

En cuanto a los contagios, de igual manera California sigue a la cabeza al sumar 3,531,856, le sigue Texas con 2,596,891, tercero es Florida con 1,868,772, Nueva York es cuarto con 1,591,672 e Illinois es quinto con 1,174,332.

Sobre el número de contagios por países, Estados Unidos está a la cabeza (28,168,735), seguido de India (11,005,850), Brasil (10,168,174), Reino Unido (4,138,225) y Rusia (4,130,447).

Durante el fin de semana, en entrevistas que concedió a medios estadounidense, el epidemiólogo Anthony Fauci calificó como “terrible e histórico” que el país se acercara a las 500,000 muertes a causa de la pandemia, cifra que ya se superó.

“Si miras ahora lo que ha pasado, y todavía no estamos fuera de eso, medio millón de muertes. Es terrible. Es histórico. No hemos visto nada ni siquiera parecido a esto durante más de 100 años desde la pandemia de influenza de 1918”, declaró Fauci al programa ” Meet the Press”, de la cadena NBC News.

Además pronosticó que los habitantes de Estados Unidos podrían seguir con el uso del cubrebocas hasta el año 2022.

“Sabes, creo que es posible que ese sea el caso y, de nuevo, realmente depende de que lo veamos normal”, dijo Fauci en el programa de CNN, ‘State of the Union’.

Por su parte el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronosticó que en este mes de febrero el país superaría el medio millón de muertos, lo cual ya se cumplió, y que la cifra podría llegar hasta los 600,000 muertos.

Con estas cifras, Estados Unidos se mantiene como el país con más número de muertos por COVID-19 (500,000), seguido de Brasil (246,504), México (180,107), India (156,385) y Reino Unido (120,987).

Este artículo fue tomado de la agencia La Opinión: https://laopinion.com/2021/02/22/estados-unidos-supero-el-medio-millon-de-muertos-por-covid-19-el-pais-con-mas-decesos-del-mundo/